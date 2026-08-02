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Le feu d'artifice de St-Prex a dégénéré après un incendie

Le feu d'artifice est parti en sucette dans ce village vaudois

A St-Prex, un incendie s'est déclenché sur la barge qui lançait les feux du 1er août. Ceux-ci sont alors partis d'eux-mêmes malgré l'interruption du spectacle.
02.08.2026, 08:0602.08.2026, 08:06

Au lieu du traditionnel bouquet final, les spectateurs du feu d'artifice de St-Prex (VD) ont eu droit à une salve spontanée et anarchique de fusées, samedi soir. Celles-ci se sont déclenchées sous l'effet de l'incendie survenu sur la barge sur le lac Léman d'où les engins pyrotechniques étaient tirés.

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En plein spectacle pyrotechnique, la barge servant de plateforme de lancement a pris feu, a constaté Keystone-ATS sur une vidéo diffusée sur son site par 20 minutes. La représentation a alors été interrompue, privant le public du bouquet final, selon des témoins cités par ce média.

Si le spectacle était terminé, les engins pyrotechniques encore sur la barge n'en ont pas moins continué d'exploser. Les images de l’incident montrent la structure en flammes sur le lac, alors que des détonations continuent de retentir. Les circonstances ayant provoqué l’incendie ne sont pas connues. Aucune information officielle ne fait état de blessés.

En raison de la sécheresse persistante et d'un risque d'incendie très élevé, l'Etat de Vaud comme la plupart des cantons avait interdit les feux en plein air ainsi que l'utilisation et la vente de feux d'artifice à l'occasion de la Fête nationale. Seule exception: les feux tirés à partir d'un plan d'eau. (ats)

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