Le Titan via le site OceanGate.

8 points pour comprendre la disparition du Titan, le submersible visitant le Titanic

Les garde-côtes américains et canadiens recherchaient, lundi, un petit sous-marin touristique porté disparu avec à son bord cinq personnes. Le point sur la situation.

Que s'est-il passé?

Pour l'instant, personne ne sait.

Les disparus étaient partis visiter l'épave du Titanic dans une région «lointaine» de l'océan Atlantique, au large de l'Amérique du Nord.

Qu'est-ce que le submersible Titan ?

Selon Bloomberg, l'engin manquant appartient à OceanGate et s'appelle Titan. Le sous-marin est conçu pour transporter cinq personnes – un pilote et quatre passagers – et est fait de fibre de carbone et de titane, selon le site Web d'OceanGate . Il mesure 6,7 mètres de long et est conçu pour atteindre des profondeurs de 2,5 miles (4 kilomètres). Le Titanic repose sur le fond marin à 2,4 miles de profondeur.

Le sous-marin peut se déplacer à une vitesse de trois nœuds et descendre à 55 mètres par minute, avec une propulsion provenant de quatre propulseurs électriques. L'équipement attaché comprend de puissantes lumières externes, des caméras et un scanner laser. David Pogue, un journaliste de CBS qui a fait un voyage dans le Titan pour voir le Titanic en 2022, a déclaré qu'il était surpris de découvrir que l'engin était contrôlé avec une manette de jeu vidéo.

Combien d'air reste-t-il au Titan ?

Selon Bloomberg, les autorités ont déclaré que le sous-marin était capable de fournir aux occupants environ 96 heures d'air, citant des informations de la société. Lors d'une conférence de presse à Boston à 16h30 lundi, le contre-amiral John Mauger de la Garde côtière américaine a estimé que la capacité aérienne pourrait, à ce moment-là, avoir été réduite à 70 heures seulement.

Titan. image: Keystone

Où en sont les recherches?

Les autorités ont été averties dimanche après-midi par l'opérateur de l'engin qu'il n'avait plus donné signe de vie, a affirmé lors d'une conférence de presse le contre-amiral John Mauger, des garde-côtes américains.

«Nous travaillons très, très dur» pour le retrouver, a-t-il dit. Les recherches, en surface et sous l'eau, concernent une région «à environ 1450 km à l'est de Cape Cod, à une profondeur d'environ 4000 m». «C'est une région lointaine et il est compliqué de mener des recherches dans une telle zone», a-t-il ajouté.

Deux avions, un C-130 américain et un P8 canadien équipé d'un sonar capable de détecter les sous-marins, sont impliqués dans les recherches, selon les garde-côtes américains.

Qui sont les passagers?

Parmi les passagers se trouverait le riche homme d'affaires britannique Hamish Harding, PDG de l'entreprise «Action Aviation». Le contre-amiral Mauger n'a pas voulu donner d'informations sur les personnes se trouvant à bord «par respect pour les familles», se contentant de dire que selon l'opérateur, il s'agissait d'un pilote et de quatre autres personnes.

Hamish Harding. image: Keystone

Hamish Harding a récemment indiqué sur les réseaux sociaux qu'il allait faire partie de l'équipage. «Je suis fier d'annoncer finalement que j'ai rejoint @oceangateexped pour leur mission RMS Titanic en tant que spécialiste de mission sur le sous-marin qui descend vers le Titanic», a-t-il écrit sur Instagram, dans un message datant de samedi.

«Une fenêtre météo vient de s'ouvrir et nous allons tenter de plonger demain» Hamish Harding. twitter

«L'équipage du sous-marin est composé de quelques explorateurs légendaires, dont certains ont effectué plus de 30 plongées sur le RMS Titanic depuis les années 1980», a écrit dans cette publication Hamish Harding.

Pourquoi ce voyage?

Sur la page de son site expliquant les modalités de ses activités, OceanGate Expeditions indique qu'une mission visitant le Titanic était «en cours», du 12 au 20 juin. Le seul appareil de l'entreprise capable d'aller à la profondeur du Titanic est le Titan, «un submersible conçu pour emmener cinq personnes à des profondeurs de 4000 mètres», avec une autonomie de 96 heures pour un équipage de cinq personnes.

OceanGate facture au moins 250 000$ pour les expéditions vers l'épave du Titanic. Selon son site Internet, l'expédition dure plus d'une semaine et part de la ville canadienne de Saint John's à Terre-Neuve. Les plongées simples prennent de six à huit heures pour atteindre le site du Titanic, l'explorer et revenir à la surface.

Quels sont les scénarios?

Sans avoir étudié l'engin lui-même, Alistair Greig, professeur d'ingénierie marine au University College London, a évoqué deux théories possibles sur la base des images de l'appareil publiées par la presse.

Il estime que s'il a eu un problème d'électricité ou de communication, il pourrait être remonté à la surface, flottant «en attendant d'être retrouvé». «Un autre scénario est que la coque a été compromise», et qu'il y ait eu une fuite. «Alors le pronostic n'est pas bon», a-t-il ajouté. Et «très peu de vaisseaux peuvent aller» à la profondeur à laquelle il pourrait avoir coulé, selon lui.

Titanic, petit rappel

Parti de Southampton le 10 avril 1912 pour rejoindre New York, le Titanic, plus grand paquebot du monde au moment de sa mise à l'eau, a fait naufrage après avoir percuté un iceberg cinq jours plus tard. Sur les 2224 passagers et membres de l'équipage, près de 1500 ont péri.

L'épave a été découverte en 1985 à 650 kilomètres des côtes canadiennes, par 4000 mètres de fond dans les eaux internationales de l'océan Atlantique. Depuis, chercheurs de trésors et touristes lui rendent visite.

