Une université suspend ses fécondations in vitro pour une loi de 1872

«Ils ont accepté que les Russes les achèvent»: la sanglante fuite d'Avdiivka

Les troupes ukrainiennes se sont retirées des ruines d'Avdiika en laissant certains blessés derrière eux. Ceux-ci ont vécu l'enfer.

De violents combats ont fait rage pendant près de deux ans à Avdiivka. Mais le calme devrait désormais revenir dans la ville, du moins pour le moment. Et pour cause: l'armée ukrainienne a décidé de se retirer de la région. Dans le camp russe, il s'agit du plus grand succès depuis environ un an.