L'ex-président du Vénézuela est poursuivi avec sa femme pour torture. Keystone

Nicolas Maduro et son épouse font face à de nouvelles accusations

Le président incarcéré aux Etats-Unis et sa femme sont poursuivis pour torture par la justice américaine.

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La justice américaine a engagé jeudi de nouvelles poursuites, pour torture, contre l'ancien président vénézuélien Nicolas Maduro et son épouse Cilia Flores, détenus à New York depuis janvier.

L'ex-homme fort de Caracas et sa femme sont déjà poursuivis aux États-Unis pour trafic de drogue et infractions liées aux armes à feu. Ils avaient été capturés dans leur résidence lors d'une spectaculaire opération militaire américaine en janvier.

Le couple est désormais également poursuivi pour «complot en vue de commettre des actes de torture», selon des documents judiciaires rendus publics jeudi, confirmant des informations relayées la veille par plusieurs médias américains.

Dans un acte d'accusation complété, la justice décrit le système de répression mis en place durant la période où Nicolas Maduro dirigeait le pays, entre mars 2013 et janvier 2026.

Il évoque notamment des électrocutions, passages à tabac, des simulations de noyade ou un isolement prolongé à l'encontre d'opposants, affirmant que M. Maduro et son épouse étaient au coeur du dispositif de décision s'agissant de ces actes.

Le procès du couple est prévu pour débuter le 1er juin 2027.

Cilia Flores, qui aura 70 ans le 15 octobre, comparaissait par ailleurs jeudi devant un juge pour réclamer d'être placée en résidence surveillée en attendant son procès en raison de problèmes cardiaques. (ats/afp)