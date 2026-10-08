ciel couvert12°
DE | FR
burger
International
Etats-Unis

Nicolas Maduro et son épouse font face à de nouvelles accusations

FILE - Venezuelan President Nicolas Maduro and his wife Cilia Flores wave after his swearing-in ceremony for a third term at the National Assembly in Caracas, Venezuela, on Jan. 10, 2025. (AP Photo/Ar ...
L'ex-président du Vénézuela est poursuivi avec sa femme pour torture.Keystone

Nicolas Maduro et son épouse font face à de nouvelles accusations

Le président incarcéré aux Etats-Unis et sa femme sont poursuivis pour torture par la justice américaine.
08.10.2026, 18:2008.10.2026, 18:20

La justice américaine a engagé jeudi de nouvelles poursuites, pour torture, contre l'ancien président vénézuélien Nicolas Maduro et son épouse Cilia Flores, détenus à New York depuis janvier.

L'ex-homme fort de Caracas et sa femme sont déjà poursuivis aux États-Unis pour trafic de drogue et infractions liées aux armes à feu. Ils avaient été capturés dans leur résidence lors d'une spectaculaire opération militaire américaine en janvier.

Nicolas Maduro publie des photos de lui depuis sa prison
Nicolas Maduro publie des photos de lui depuis sa prison

Le couple est désormais également poursuivi pour «complot en vue de commettre des actes de torture», selon des documents judiciaires rendus publics jeudi, confirmant des informations relayées la veille par plusieurs médias américains.

Dans un acte d'accusation complété, la justice décrit le système de répression mis en place durant la période où Nicolas Maduro dirigeait le pays, entre mars 2013 et janvier 2026.

Il évoque notamment des électrocutions, passages à tabac, des simulations de noyade ou un isolement prolongé à l'encontre d'opposants, affirmant que M. Maduro et son épouse étaient au coeur du dispositif de décision s'agissant de ces actes.

Le pouvoir et l'opposition entament le dialogue au Venezuela
Le pouvoir et l'opposition entament le dialogue au Venezuela

Le procès du couple est prévu pour débuter le 1er juin 2027.

Cilia Flores, qui aura 70 ans le 15 octobre, comparaissait par ailleurs jeudi devant un juge pour réclamer d'être placée en résidence surveillée en attendant son procès en raison de problèmes cardiaques. (ats/afp)

L'actu internationale jour et nuit
Il a un plan pour faire vaciller Poutine le 20 septembre à midi
1
Il a un plan pour faire vaciller Poutine le 20 septembre à midi
de Anna KORKMAN, finlande
Pourquoi Trump a promis un bon gros chèque à tous les Américains
10
Pourquoi Trump a promis un bon gros chèque à tous les Américains
Paris: le ticket de transport en carton va disparaître
Paris: le ticket de transport en carton va disparaître
Netanyahou redoute cet homme
Netanyahou redoute cet homme
de Pierre Heumann, Tel Aviv
Thèmes
Parmelin dans tous ses états!
1 / 13
Parmelin dans tous ses états!

Guy Parmelin porte une casquette portant l'inscription Switzerland great since 1291, le mercredi 29 juillet 2026 à Neudorf.
source: keystone / peter schneider
partager sur Facebookpartager sur X
Ce fan de Michael Jackson ressuscite «Thriller» chez lui
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
La retraitée qui a ému l'Espagne est décédée
Elle était devenue l'emblème des laissés-pour-compte du marché immobilier espagnol. Maricarmen, expulsée de son logement à 87 ans le 23 septembre, est décédée.
La retraitée madrilène dont l'expulsion a déclenché des manifestations monstres contre la crise du logement en Espagne et, finalement, des élections anticipées, est morte mercredi, a annoncé un syndicat de locataires.
L’article