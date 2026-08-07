beau temps28°
DE | FR
burger
International
Politique

Le pouvoir et l'opposition entament le dialogue au Venezuela

FILE - Venezuela&#039;s acting President Delcy RodrÌguez speaks during a press conference in Caracas, Venezuela, on July 2, 2026. (AP Photo/Pedro Mattey, File) Delcy Rodeiguez
La présidente Delcy Rodriguez.Keystone

Le pouvoir et l'opposition entament le dialogue au Venezuela

Sept mois après la capture de Nicolás Maduro de la part de l'armée américaine, le pouvoir vénézuélien et l'opposition ont entamé des pourparlers directs. L'objectif déclaré? «Réinstaurer la démocratie».
07.08.2026, 06:2907.08.2026, 06:29

Le pouvoir vénézuélien et l'opposition ont entamé jeudi à Caracas, sous la houlette des Etats-Unis, un dialogue que beaucoup espèrent voir déboucher sur une transition politique et des élections. La cheffe de l'opposition Maria Corina Machado, en exil, n'y participe pas.

Ce processus commence sept mois après la capture du président vénézuélien Nicolás Maduro par l'armée américaine, tandis que la cheffe de l'Etat par intérim, l'ancienne vice-présidente Delcy Rodriguez, gouverne depuis lors sous la forte pression de Washington.

Washington lève ses sanctions contre la présidente du Venezuela

A l'issue de cette première réunion, les parties ont indiqué avoir souscrit «aux principes de respect de la souveraineté nationale» et de «négociation de bonne foi». Elles ont aussi déclaré qu'elles rechercheraient une «solution politique, pacifique, démocratique et constitutionnelle», selon un communiqué diffusé sur les réseaux sociaux.

Ancienne députée en exil

Le chef des négociateurs du pouvoir est Jorge Rodriguez, le président de l'Assemblée nationale et frère de Delcy Rodriguez. La cheffe de la délégation de l'opposition est Dinorah Figuera, peu connue au Venezuela.

Cette ancienne députée vivant en exil était à la tête du groupe parlementaire de l'opposition qui avait remporté la majorité des sièges à l'Assemblée nationale en 2015, à l'issue d'un scrutin dont les résultats avaient été rejetés par M. Maduro.

epa13154715 Former deputy and former president of Venezuela?s National Assembly (2015), Dinorah Figuera, speaks during a meeting held by members of the 2015 Assembly together with the current members ...
Dinorah Figuera, cheffe de la délégation de l'opposition.Keystone

Arrivée mercredi au Venezuela, elle a affirmé à la chaîne de télévision Televen que le «dialogue vise à réinstaurer la démocratie».

«Ces pourparlers directs constituent une occasion unique [...] Les Etats-Unis restent déterminés à soutenir ce processus mené par le Venezuela», a déclaré jeudi le département américain d'Etat dans un communiqué. Le texte rappelle le leitmotiv américain sur le Venezuela: «stabilisation, reprise économique et réconciliation politique», dans cet ordre.

Et Maria Corina Machado?

Le président américain Donald Trump a exprimé à maintes reprises sa satisfaction à l'égard du travail de Mme Rodriguez.

Bien que les autorités américaines le nient, de nombreux observateurs estiment qu'il y a un veto américain au retour de Maria Corina Machado. Cette dernière a exprimé jeudi son soutien à la récente résolution bipartisane impulsée par le sénateur républicain Ted Cruz au Sénat américain, visant à soutenir des «élections libres et équitables au Venezuela».

Machado assume d’avoir donné son prix Nobel à Trump

«Une transition démocratique au Venezuela rétablira notre liberté et notre prospérité, tout en créant un allié vital et fiable pour la sécurité nationale des Etats-Unis et la stabilité régionale», a dit Mme Machado dans un message diffusé sur le réseau social X. «Le peuple vénézuélien est impatient et prêt». (ats)

L'actu internationale jour et nuit
Trêve à Gaza: le Hamas consent à un accord sur le désarmement
1
Trêve à Gaza: le Hamas consent à un accord sur le désarmement
«Ils continuent d&#039;arriver»: 60 000 migrants sont entrés en Espagne
3
«Ils continuent d'arriver»: 60 000 migrants sont entrés en Espagne
Les mégafeux «ne peuvent être éteints qu’avec des décennies d’avance»
Les mégafeux «ne peuvent être éteints qu’avec des décennies d’avance»
de Fred Valet
Piscine et barbecues: le prince de Norvège vit une «détention privilégiée»
1
Piscine et barbecues: le prince de Norvège vit une «détention privilégiée»
Thèmes
Tremblements de terre du 25 juin au Venezuela
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires.
L’extrême droite écrase tout le monde en Allemagne
Le parti d'extrême droite Alternative pour l'Allemagne (AfD), première force d'opposition dans le pays, prend le large en tête des derniers sondages et creuse l'écart avec les conservateurs du chancelier Friedrich Merz, toujours très impopulaire.
L’article