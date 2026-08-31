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Nicolas Maduro publie des photos de lui depuis sa prison

Nicolas Maduro publie des photos de lui depuis sa prison

L'ex-président vénézuélien a publié deux clichés, non authentifiés, depuis sa prison de Brooklyn. «On tient bon», assure-t-il.
31.08.2026, 07:1631.08.2026, 07:16

Le président déchu du Venezuela, Nicolas Maduro, capturé le 3 janvier par l'armée américaine, a déclaré sur ses réseaux sociaux dimanche qu'il «tenait bon» et publié des photos inédites de lui en survêtement gris depuis sa prison new yorkaise.

Sur les deux photos publiées, Maduro porte un survêtement gris et fait le «V» de la victoire avec ses doigts. L'authenticité des deux photos n'a pu être vérifiée dans l'immédiat.

Il apparaît avoir beaucoup maigri depuis sa capture. Les photographies, rendues publiques dimanche, datent, selon l'horodatage de l'appareil, du 25 juin, soit un jour après le double séisme meurtrier qui a fait plus de 6500 morts et des milliers de disparus au Venezuela.

Un accord pétrolier «historique»

«J'envoie ces photos comme un petit cadeau à tous mes petits-fils et petites-filles, aux garçons et aux filles, et à toutes les personnes nobles qui nous aiment», a-t-il écrit sur le service de messagerie Telegram. «Je veux que vous sachiez qu'on tient bon, le coeur rempli de votre amour», poursuit-il.

«Nous resterons forts, sereins et confiants : Dieu est avec nous. Dieu pourvoira. Le Venezuela renaîtra», a-t-il conclu en reprenant le nouveau slogan du pouvoir vénézuelien (Venezuela renacera) après les séismes.

Trump annonce un vaste accord pétrolier avec le Venezuela
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Ce message sort deux jours après que sa successeure, la présidente par intérim Delcy Rodriguez, a annoncé un accord pétrolier «historique» avec les États-Unis qui vont exploiter des gisements au Venezuela. Rodriguez, qui gouverne sous forte pression de Washington, a affirmé samedi avoir «choisi la voie de la diplomatie», souhaitant que le Venezuela devienne une «puissance énergétique».

Privé de journaux et d'Internet

Maduro et son épouse Cilia Flores capturés à Caracas lors d'une spectaculaire opération militaire américaine en janvier, sont incarcérés dans une prison de Brooklyn, accusés de trafic de drogue et d'armes à feu, des crimes que tous deux nient.

En prison, Maduro n'a pas accès aux journaux ni à Internet, mais il est autorisé à parler au téléphone avec sa famille et ses avocats pendant environ 300 minutes par mois, avec un maximum de 15 minutes par appel, selon une source proche du dirigeant. C'est sans doute par ce biais qu'il publie régulièrement sur internet.

Rare déclaration de Maduro depuis sa prison
Rare déclaration de Maduro depuis sa prison

Son fils Nicolas Maduro Guerra, dit «Nicolasito» assure qu'il est en bonne forme et qu'il consacre son temps à l'étude de la Bible. Le procès intenté contre Maduro et son épouse aux États-Unis débutera le 1er juin 2027, a annoncé fin juillet un tribunal fédéral à New York. (jzs/ats/afp)

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