Cette villa était la «maison de l'horreur» pour 14 enfants

Aux Etats-Unis, la police a fait une découverte terrible en enquêtant sur un couple qui dirigeait une agence de mères porteuses.

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Les accusations sont graves: le parquet de Los Angeles a engagé des poursuites contre un couple dans une affaire de maltraitance d'enfants liée à un scandale de gestation pour autrui (GPA). L'homme de 66 ans et son épouse de 39 ans ont été arrêtés mardi à leur domicile d'Arcadia. Au moins 14 enfants, dont des bébés nés de mères porteuses, auraient subi des maltraitances dans la vaste villa du couple.

Lors d'une conférence de presse, le procureur du comté de Los Angeles, Nathan Hochman, a décrit les lieux comme une «maison de l'horreur». Selon les enquêteurs, les enfants auraient été soumis à une éducation extrêmement stricte et punis à coups de violences physiques.

Le couple vivait avec les enfants dans cette maison. Image: www.imago-images.de

Six nourrices auraient reçu pour consigne du couple de recourir à la violence pour discipliner les enfants. Les scènes ont été enregistrées par les 32 caméras de surveillance installées dans les pièces de la villa. Selon la police, certaines vidéos montrent des nourrices frappant les jeunes victimes avec des bâtons et une chaussure.

Une agence de mères porteuses détournée à des fins personnelles

Le couple dirigeait une agence de mères porteuses et aurait gardé pour lui de nombreux enfants nés par GPA. Les autorités avaient déjà eu connaissance des maltraitances présumées en 2025, lorsqu'un nourrisson avait été hospitalisé avec de graves blessures à la tête. Les parents avaient affirmé qu'il était tombé de son lit, mais les médecins avaient soupçonné des violences.

La police avait alors ouvert une enquête et procédé à une première arrestation du couple, sans toutefois engager de poursuites avant aujourd'hui. A l'époque, selon plusieurs médias, 15 enfants en bas âge se trouvaient dans la maison. Ils avaient été confiés aux services de protection de l'enfance. L'une des nourrices a également été mise en cause pour violences physiques, mais elle est toujours en fuite. (sda/dpa/trad. hun)