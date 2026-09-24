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Un juge fédéral ordonne à Trump de rétablir l'accès aux médias

President Donald Trump talks with reporters on the South Lawn Wednesday, Sept. 23, 2026, in Washington, after greeting China&#039;s President Xi Jinping at Joint Base Andrews. (AP Photo/Manuel Balce C ...
Donald Trump avait banni plusieurs médias de la Maison-Blanche.Keystone

Un juge fédéral ordonne à Trump de rétablir l'accès aux médias

Le président américain avait bloqué l'accès à la Maison-Blanche de CNN, MS NOW et Politico le 18 septembre dernier. Un juge fédéral a depuis ordonné de le rétablir.
24.09.2026, 08:4324.09.2026, 08:51

Un juge fédéral a ordonné jeudi à l'administration Trump de rétablir temporairement l'accès à la Maison-Blanche pour les journalistes de CNN, MS NOW et Politico, quelques jours après leur bannissement. Le juge Timothy Kelly a jugé que le retrait de leurs accréditations avait vraisemblablement été effectué sans procédure régulière, écrivant que le gouvernement doit informer et entendre les personnes concernées avant de les priver d'un droit protégé par la Constitution.

Les trois médias avaient saisi la justice lundi, après que leurs journalistes s'étaient vu retirer leur accès dès samedi matin, invoquant une atteinte à la liberté de la presse et au principe selon lequel l'Etat ne doit pas arbitrer le contenu des reportages. Des journalistes de CNN avaient aussi été écartés, le lendemain, de la couverture collective de l'Assemblée générale de l'ONU à New York.

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Cette décision judiciaire intervient dans un contexte de tensions croissantes entre la presse et l'administration Trump, marqué ces derniers mois par des poursuites pour diffamation contre plusieurs médias, l'exclusion de l'Associated Press du Bureau ovale, ainsi que des restrictions d'accès imposées au Pentagone. (svp)

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