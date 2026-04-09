Donald Trump a abondamment commenté ce meurtre. Keystone

Aux Etats-Unis, le meurtrier d'une Ukrainienne inapte à être jugé

Le meurtrier d'une réfugiée ukrainienne dans une affaire qui a provoqué l'indignation aux Etats-Unis, conduisant Donald Trump à réclamer la peine de mort à son encontre, a été déclaré mentalement inapte à être jugé au niveau local.

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DeCarlos Brown, 35 ans, a poignardé à mort Iryna Zarutska, 23 ans, alors qu'elle rentrait du travail à bord d'un tramway à Charlotte, dans le sud-est du pays, en août dernier. Selon des médias locaux, dont la chaîne WBTV, des psychiatres mercredi ont jugé que DeCarlos Brown était «incapable» de comparaître et son avocat a demandé un report du procès.

Il est également poursuivi au niveau fédéral par un tribunal qui, pour l'instant du moins, ne l'a pas jugé inapte pour un procès.

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«DeCarlos Brown est actuellement détenu par les autorités fédérales à la suite d'une inculpation fédérale. La procédure engagée au niveau de l'État, y compris toute décision relative à son aptitude à subir son procès dans le cadre de cette procédure, est totalement distincte», a précisé le bureau d'un procureur fédéral de Caroline du Nord.

Les images du meurtre abondamment relayées

L'affaire avait provoqué une vive émotion aux Etats-Unis, notamment dans les milieux conservateurs. Les images du meurtre, enregistrées par des caméras de vidéosurveillance, avaient été relayées abondamment par des médias conservateurs et des comptes sur les réseaux sociaux pour soutenir la politique répressive de Trump en matière de criminalité.

Qualifiant le meurtrier d'«animal», Donald Trump avait réclamé sur son réseau Truth Social «un procès rapide» et demandé la peine de mort à son encontre. La porte-parole de la Maison Blanche Karoline Leavitt avait pour sa part qualifié DeCarlos Brown, déjà condamné à de multiples reprises par le passé, de «monstre» qui «aurait dû être enfermé».

Depuis son retour au pouvoir, il y a plus d'un an, le milliardaire républicain a envoyé ou tenté d'envoyer des troupes dans plusieurs villes dirigées par ses opposants démocrates, comme la capitale Washington ou Los Angeles, au nom selon lui de la lutte contre la criminalité.

(ats/acu)