assez ensoleillé
DE | FR
burger
International
Etats-Unis

Etats-Unis: le meurtrier d'une Ukrainienne inapte à être jugé

FILE - Community members gather for a vigil honoring the life of Iryna Zarutska, a Ukranian refugee, who was fatally stabbed on a commuter train, Sept. 22, 2025, in Charlotte, N.C. (AP Photo/Nell Redm ...
Donald Trump a abondamment commenté ce meurtre.Keystone

Aux Etats-Unis, le meurtrier d'une Ukrainienne inapte à être jugé

Le meurtrier d'une réfugiée ukrainienne dans une affaire qui a provoqué l'indignation aux Etats-Unis, conduisant Donald Trump à réclamer la peine de mort à son encontre, a été déclaré mentalement inapte à être jugé au niveau local.
09.04.2026, 08:0809.04.2026, 08:08

DeCarlos Brown, 35 ans, a poignardé à mort Iryna Zarutska, 23 ans, alors qu'elle rentrait du travail à bord d'un tramway à Charlotte, dans le sud-est du pays, en août dernier. Selon des médias locaux, dont la chaîne WBTV, des psychiatres mercredi ont jugé que DeCarlos Brown était «incapable» de comparaître et son avocat a demandé un report du procès.

Il est également poursuivi au niveau fédéral par un tribunal qui, pour l'instant du moins, ne l'a pas jugé inapte pour un procès.

On parlait de cette affaire ici 👇

Pourquoi le meurtre «insensé» d'une Ukrainienne secoue les Etats-Unis

«DeCarlos Brown est actuellement détenu par les autorités fédérales à la suite d'une inculpation fédérale. La procédure engagée au niveau de l'État, y compris toute décision relative à son aptitude à subir son procès dans le cadre de cette procédure, est totalement distincte», a précisé le bureau d'un procureur fédéral de Caroline du Nord.

Les images du meurtre abondamment relayées

L'affaire avait provoqué une vive émotion aux Etats-Unis, notamment dans les milieux conservateurs. Les images du meurtre, enregistrées par des caméras de vidéosurveillance, avaient été relayées abondamment par des médias conservateurs et des comptes sur les réseaux sociaux pour soutenir la politique répressive de Trump en matière de criminalité.

Qualifiant le meurtrier d'«animal», Donald Trump avait réclamé sur son réseau Truth Social «un procès rapide» et demandé la peine de mort à son encontre. La porte-parole de la Maison Blanche Karoline Leavitt avait pour sa part qualifié DeCarlos Brown, déjà condamné à de multiples reprises par le passé, de «monstre» qui «aurait dû être enfermé».

Depuis son retour au pouvoir, il y a plus d'un an, le milliardaire républicain a envoyé ou tenté d'envoyer des troupes dans plusieurs villes dirigées par ses opposants démocrates, comme la capitale Washington ou Los Angeles, au nom selon lui de la lutte contre la criminalité.

(ats/acu)

Plus d'articles concernant les Etats-Unis
Swatch, Logitech et Stöckli réclament des millions à Trump
3
Swatch, Logitech et Stöckli réclament des millions à Trump
de Renzo Ruf
New-York prend cher
2
New-York prend cher
de Gregory WALTON
«Trump détesterait»: Melania épinglée pour ses choix musicaux
«Trump détesterait»: Melania épinglée pour ses choix musicaux
Un sosie vocal de Trump sème la confusion
Un sosie vocal de Trump sème la confusion
Thèmes
Cette statue célèbre la bromance entre Trump et Epstein
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
1 Commentaire
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
1
Ce nouveau front discret de la guerre entre Russie et Ukraine
Un navire de la flotte fantôme russe a explosé au large de la Libye. Cette attaque présumée illustrerait une propagation du conflit russo-ukrainien au pourtour méditerranéen.
L'information qui a circulé dans les médias le 3 mars dernier a laissé de nombreux observateurs perplexes: plusieurs explosions ont détruit un pétrolier russe, l'Arctic Metagaz au large des côtes libyennes. Il a ensuite dérivé pendant des semaines en Méditerranée, dans l'incapacité de manœuvrer et suscitant des craintes de catastrophe environnementale. Le navire figure sur les listes de sanctions de l’Union européenne et des Etats-Unis. On le considère comme un élément de la flotte fantôme russe.
L’article