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Il y a un problème avec ce célèbre anti-moustique vendu à la Migros

Il y a un problème avec ce célèbre anti-moustique vendu à la Migros

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image: antibrumm.de
Les moustiques ne se laissent pas bêtement avoir par un spray répulsif. Des chercheurs ont même découvert que, parfois, le remède s'avère pire que le mal.
30.05.2026, 11:0430.05.2026, 11:04
Un article de
t-online

Le spray anti-moustiques que vous appliquez sur la peau est censé empêcher ces insectes désagréables de piquer. Mais selon une nouvelle étude, cela peut toutefois produire exactement l’effet inverse.

D’après des travaux publiés jeudi dans le Journal of Experimental Biology , les moustiques peuvent apprendre à aimer l’odeur du DEET, un produit très répandu. Ils préféreraient même s'en prendre à des personnes qui en sont recouvertes. On doit ces conclusions au chercheur Claudio Lazzari, de l’Université de Tours, en France et à son équipe.

Ce répulsif chimique a été développé aux Etats-Unis dans les années 1940. On le considère comme le moyen le plus efficace et il entre dans la composition de nombreux sprays. «Nous ne savons pas pourquoi» des substances actives comme le DEET repoussent les moustiques, a déclaré Claudio Lazzari, de l’Institut de biologie des insectes de Tours.

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Pour en savoir davantage, l’équipe internationale s'est basée sur l'expérience dite du «chien de Pavlov». Celle-ci a montré qu’un simple bruit associé à la nourriture pouvait provoquer la salivation du chien.

Répulsif attirant

Durant leurs essais, les chercheurs ont nourri des moustiques de la fièvre jaune pendant 20 secondes avec du sang de mouton chaud placé sous une couche de tissu, tout en exposant les insectes au DEET durant les 10 dernières secondes. Ils ont répété la procédure à trois reprises avant que les moustiques ne soient exposés uniquement à l’odeur du produit, sans plus de sang. Malgré cela, plus de 60% ont tenté de piquer à travers le tissu.

Ensuite, l’un des chercheurs a aspergé une de ses mains de DEET, laissant l’autre non traitée, puis a présenté les deux aux moustiques. Ils ont choisi la main aspergée.

«Nous montrons que le cerveau du moustique peut reprogrammer cette réaction sur la base de l’expérience»
Clement Vinauger, coauteur de l’étude et rattaché à la Virginia Tech, aux États-Unis

«Ce que l’insecte a appris est tout aussi important que l’effet du produit chimique», a-t-il ajouté.

Claudio Lazzari a toutefois souligné que les résultats de cette étude, obtenus en laboratoire «dans des conditions très particulières», ne remettaient pas fondamentalement en cause l’efficacité du DEET.

Source:

  • Agence France-Presse (AFP)
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