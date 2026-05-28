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Le Rosé Pigalle du Domaine du Mont d’Or sacré meilleur de Suisse

On connaît désormais le meilleur rosé de Suisse

Les ventes de vin reculent en Suisse, sauf dans une catégorie qui cartonne de plus en plus à l’arrivée des beaux jours: le rosé. Et justement, c'est un cru valaisan qui vient d’être sacré meilleur rosé du pays.
28.05.2026, 16:2728.05.2026, 16:27
Marine Brunner
Marine Brunner

Ah, le rosé... Souvent moqué, longtemps dédaigné, le vin de l'été et des apéros au bord de l'eau continue de gagner du terrain en Suisse. Alors que les ventes globales de vin ont reculé en 2025, cette catégorie fait figure d’exception. Le rosé continue de gagner du terrain dans notre pays: selon l’Observatoire suisse du marché des vins (OSMV), les rosés AOC ont progressé de 8,2% en volume l’an dernier, tandis que les rosés VdP ont bondi de 10,2%.

Dans le même temps, les vins rouges et blancs ont tous deux reculé de plus de 5%.

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Et désormais, on connaît aussi le meilleur rosé du pays. Le Rosé Pigalle du Domaine du Mont d’Or, en Valais, vient d’être sacré meilleur rosé de Suisse lors du Grand Prix du Vin Suisse 2025. Le vin a également décroché une médaille d’or à l’Expovina Wine Trophy 2025.

Le Rosé Pigalle du Domaine du Mont d’Or, en Valais, vient d’être sacré meilleur rosé de Suisse lors du Grand Prix du Vin Suisse 2025. Le vin a également décroché une médaille d’or à l’Expovina Wine Tr ...
Le Rosé Pigalle du Domaine du Mont d'Or se distingue par une récompense de prestige.image: Domaine du Mont d’Or

Longtemps cantonné à l’image d’un vin léger et peu prestigieux, le rosé semble avoir changé de statut ces dernières années. «Le rosé a longtemps été sous-estimé», confirme Marc-André Devantéry, dans un communiqué transmis à watson. Le directeur du Domaine du Mont d’Or observe une popularité croissante durant les périodes estivales.

«Sa légèreté le rend de plus en plus populaire, notamment lors des chaudes journées d'été et auprès de la jeune clientèle»
Marc-André Devantéry,

Le Rosé Pigalle est produit sur des coteaux en terrasses du Valais aux conditions qualifiées de méditerranéennes. L’assemblage réunit principalement du Gamay (65%), complété par du Gamaret (24%) et du Diolinoir (10%). Le domaine décrit un vin «frais et structuré, avec des notes de litchi, de prune blanche et d’agrumes».

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Mais ce qui intrigue surtout, c’est l’origine de son nom. La légende remonte à 1878, lorsque Georges Masson, fils du fondateur du domaine, remporte à Paris une médaille d’or pour le «Johannisberg Mont d’Or». Un siècle plus tard, des représentants du domaine célèbrent ce succès dans le quartier de Pigalle. Le lendemain matin, un panneau «Place Pigalle» aurait mystérieusement terminé dans leurs bagages. Il trône aujourd’hui encore dans l’une des guérites jaunes emblématiques du domaine.

Domaine Mont D&#039;Or septembre 2011.(OLIVIER MAIRE/PHOTO-GENIC.CH)
Les guérites jaunes emblématiques du Mont d'Or.Image: PHOTO-GENIC.CH

Cette distinction tombe à point nommé pour le secteur viticole suisse, qui cherche de nouveaux relais de croissance dans un contexte de consommation en baisse. Et visiblement, entre terrasses, apéros et barbecues, le rosé semble avoir trouvé sa place.

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