Léger avantage de Harris sur Trump dans deux Etats-clés

Pour réaliser son étude d'opinion, l'institut Quinnipiac University a interrogé, entre le 12 et le 16 septembre, 1331 votants en Pennsylvanie, 905 dans le Michigan et 1075 dans le Wisconsin, avec des marges d'erreur allant de 2,7 à 3,3 points de pourcentage. (ats/afp)

Cet Etat-pivot est considéré comme crucial dans la course à la Maison Blanche, car il apporte à son vainqueur davantage de grands électeurs que chacun des six autres Etats les plus disputés.

«Seuls les présidents importants se font tirer dessus», lance Trump

«Seuls les présidents importants se font tirer dessus», a lancé mardi l'ex-président américain Donald Trump, en campagne électorale dans le Michigan deux jours après avoir été visé par une deuxième tentative d'assassinat. Il a appelé à la ferveur de ses partisans.

Le candidat républicain à la présidentielle de novembre a fait à Flint, une ville laissée exsangue par la fermeture d'usines automobiles, un lien entre cette tentative d'assassinat et ses projets de lourdes taxes sur les importations automobiles en provenance du Mexique et de la Chines. «Et après on se demande pourquoi je me fais tirer dessus», a lancé le milliardaire de 78 ans.