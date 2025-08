L'Amadea mesure 106 mètres de long et est équipé d'une piscine, d'un jacuzzi, d'un héliport et d'une salle de sport. Image: www.imago-images.de

Cet immense yacht saisi à un oligarque russe va être mis aux enchères

Saisi par Washington au milliardaire sous sanctions Suleiman Kerimov en 2022, l'Amadea va être revendu aux Etats-Unis. D'une valeur 300 millions de dollars, il mesure 106 mètres de long et peut accueillir jusqu'à 16 passagers dans huit cabines de luxe.

L'Amadea, un super-yacht de 300 millions de dollars saisi en 2022 par Washington à l'oligarque russe Suleiman Kerimov, sous sanctions américaines, va être mis aux enchères, selon la société en charge de la vente. Les enchères sont ouvertes jusqu'au 10 septembre, avec le dépôt d'une caution minimale de dix millions de dollars, selon un site en ligne dédié à la vente, organisée par la société National Maritime Services.

Le navire mesure 106 mètres de long et est équipé d'une piscine, d'un jacuzzi, d'un héliport et d'une salle de sport et peut accueillir jusqu'à 16 passagers dans huit cabines de luxe.

L'Amadea Image: www.imago-images.de

La justice fédérale avait rejeté en mars une ultime revendication de propriété sur le yacht, présumé appartenir à l'oligarque Suleiman Kerimov, permettant sa mise aux enchères. Un autre Russe richissime, Edouard Khoudaïnatov, ancien dirigeant de la société pétrolière et gazière russe Rosneft, qui ne fait pas l'objet de sanctions américaines, affirmait aussi en être le propriétaire.

Mais convoqué par la justice en 2024 pour prouver ses dires, l'homme a manqué tous ses rendez-vous pour raisons médicales. Il a été définitivement débouté, les juges estimant qu'il n'était qu'un «homme de paille» de Kerimov.

Blanchiment d'argent présumé

L'Amadea avait été saisi en 2022 aux îles Fidji à la demande de la justice américaine puis remis aux Etats-Unis. Il est désormais à San Diego, en Californie.

Son propriétaire présumé, le milliardaire et homme politique Suleiman Kerimov, ciblé en 2018 par Washington pour blanchiment d'argent présumé, fait partie des oligarques russes sanctionnés par les Etats-Unis et l'Union européenne à la suite de l'invasion de l'Ukraine en 2022.

Le Congrès américain a voté en 2024, sous la présidence de Joe Biden, une loi autorisant la vente au bénéfice de Kiev de biens d'oligarques russes saisis. Mais Pam Bondi, ministre de la justice du président américain Donald Trump, qui s'est rapproché de Moscou, avait annoncé en février la suppression de la cellule «Kleptocapture» créée par le gouvernement Biden pour faire la chasse aux biens des oligarques russes sous sanctions. (jzs/ats)