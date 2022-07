La cellule «crimes sexuels» du NYPD soupçonnée de sexisme

Une importante cellule de la police de New York chargée des crimes sexuels fait l'objet d'une grande enquête de la justice contre sa politique «sexiste» à l'égard de victimes d'agressions sexuelles.

Deux parquets des procureurs fédéraux de New York ont annoncé jeudi dans un communiqué commun que la Special Victims Division (SVD) de la police new-yorkaise (New York Police Department, NYPD) allait être scrutée pour déterminer «si [elle] applique un modèle sexiste ou pratique une politique sexiste».

Image: sda

«Les victimes de crimes sexuels méritent des enquêtes aussi rigoureuses et sans préjugés que ce que le NYPD fait pour d'autres types de crimes», a averti le procureur de Manhattan. Son homologue de Brooklyn a ajouté «avoir pris connaissance ces derniers mois d'informations préoccupantes [...] sur la manière dont la SVD mène ses enquêtes depuis de nombreuses années». Tous deux pointent:

«des carences chroniques depuis plus de dix ans» au sein de l'unité SVD;

«l'incapacité à conduire le début d'une enquête» policière;

le fait que les victimes puissent se sentir «honteuses, agressées et traumatisées» par les enquêteurs.

La justice fédérale des Etats-Unis d'Amérique conduira donc un «examen complet des politiques, procédures, et formations des enquêteurs de la SVD en matière de crimes et d'agressions sexuels, en particulier sur les interactions de la SVD avec les victimes et les témoins, comment elle réunit des preuves et boucle ses enquêtes». (ats)