Roman-photo

Le fils de Musk a humilié Trump

Il n’avait rien à faire dans le Bureau ovale. Pendant plus de 30 minutes mardi soir, X Æ A-Xii, le dernier rejeton d’Elon Musk âgé de 4 ans, a piraté la conférence de presse la plus hallucinante depuis l’investiture de Donald Trump.

En termes de soft power, dégainer un enfant dans un moment politiquement décisif est une arme de manipulation massive. Elon Musk n’a rien inventé, mais force est de constater qu’il sait y faire.

Mardi, dans le Bureau ovale, alors qu’il était invité par Donald Trump à justifier les violentes coupes imposées à la fonction publique, le patron de Tesla a fait passer le président des Etats-Unis pour un vulgaire assistant. Debout, surexcité, conquérant, sûr de lui et armé d'un sourire carnassier, Elon Musk est devenu calife à la place du calife.

Enfin presque.

Image: AP

X Æ A-Xii, surnommé «Lil X», a pris toute la place. Au propre comme au figuré. Tour à tour dans les pattes ou sur les épaules de papa, quand il n’était pas vautré contre le président à coller des crottes de nez sous le célèbre Resolute desk (offert par la reine Victoria en 1880), le gosse âgé de 4 ans a littéralement hypnotisé les journalistes entassés devant ce spectacle ridicule.

Résultat, on a eu toutes les peines du monde à se concentrer sur le fond, autrement dit le démantèlement de l’administration américaine. Car, mardi soir, nous assistions à la signature d'un décret exigeant que les agences fédérales bossent avec le «département de l'Efficacité gouvernementale» pour réduire les coûts. Un moment que l’on va résumer en deux phrases:

«Les Etats-Unis sont au bord de la faillite» Elon Musk

«Cet enfant est fantastique. C’est un individu au QI élevé» Donald Trump

Forcément, cette mise en scène hallucinante n’a pas plu à tout le monde. La maman de «Lil X», l’artiste Grimes, a poussé une gueulante: «J'ai clairement indiqué que je n'approuvais pas cela de toutes les manières imaginables que je connaisse. Je cherche désespérément à résoudre ce problème».

«C'est une tragédie personnelle pour moi» Grimes, la maman de «Lil X»

Mardi soir, le monde a eu droit à une énième preuve d’une présidence américaine à deux têtes, où le patron officiel semble éprouver une certaine difficulté à maintenir l’attention sur lui.



Etant donné qu’Elon Musk a imposé au monde la présence de son gamin, comme pour nous prouver qu’il est un good daddy pour les Etats-Unis, on a décidé de lui offrir plus de place encore, en imaginant ce que X Æ A-Xii et les deux adultes ont bien pu se dire durant ces 30 minutes de conférence de presse.

«Tiens-toi bien, X. C’est l’avenir de papa qui est en jeu ici, hein.» Image: AP

«Alors voilà, bonjour à tous. Si je vous ai convié dans mon bu.. euh, dans le Bureau ovale, c’est pour...» Image: EPA CNP POOL

«... vous dire que je vais vraiment virer tout le monde. Plus personne n’aura de boulot à part moi.» Image: The Washington Post

«Euh, Elon, pardon, mais... je suis là.» Image: AP

(Putain, c’est vrai qu’elle est encore là la vieille marionnette décolorée...) Image: EPA CNP POOL

«T’es qui toi? Et pourquoi t’es assis sur la chaise de mon papa?» Image: EPA CNP POOL

«Je rêve ou c’est un bouton pour avoir un Coca Light gratuit, ça?» Image: AP

«J’m’emmerde tellement... Je préférais quand papa se contentait de lancer des fusées...» image: getty

«Hey, les abrutis! Qui travaille pour le Journal de Mickey ici?» image: getty

«Pardonnez mon fils, il déteste les journalistes autant que moi, il est incorrigible» image: getty

«Bonjour X Æ A-Xii, qu’est-ce que ça fait d’être l’enfant du vrai président des Etats-Unis?» Image: EPA CNP POOL

«MON PAPA VA VOUS ATOMISER UN PAR UN ET MOI JE DEVIENDRAI LE ROI DU MONDE.» Image: AP

«Hé ho, je rappelle quand même que c’est moi qui ai été élu!» Image: AP

«Comment lui dire sans le vexer...» Image: AP

«Ah, ah, oui, oui, c’est lui le président, vous le savez bien, ah, ah!» Image: AP

«Merci bro, t’es sympa.» Image: EPA CNP POOL

«Bon, alors maintenant, arrêtez de filmer ce petit machin impertinent!» Image: AP

«Putain, mais personne m’écoute..., je dois me débarrasser de ce gosse.» Image: EPA CNP POOL

«Tu connais Guantanamo, gamin?» Image: AP

«Papa, le gros blond y fait que de m’embêter!!!!!!!!» Image: AP

«Bon, hop, mission accomplie, j’ai plus besoin de toi, retourne chez ta mère.» Image: AP

«Moi, je me casse. J’ai un pays à gérer.» Image: EPA CNP POOL

«Fais pas de conneries en mon absence et ne touche surtout à rien OK?» Image: EPA CNP POOL