Une nonne retraitée détourne 800 000 dollars pour jouer au casino



Pendant plus de dix ans, une nonne aujourd'hui à la retraite, âgée de 79 ans, aurait détourné pour 800 000 dollars (800 000 francs) de frais d'écolage et des donations. Elle en avait besoin pour financer son addiction aux casinos.

Non, ce n'est pas une nouvelle version déjantée du film Sister Act. Comme le rapporte The Guardian, une nonne américaine, à la retraite, vient d'avouer avoir détourné pas moins de 835 000 dollars (835 000 francs) pour pouvoir assouvir son addiction aux jeux d'argent. Pendant plus de dix ans, elle aurait piqué cet argent dans la caisse de l'école catholique qu'elle dirigeait.

Frais d'écolage, donations, petite caisse, tous les moyens étaient bons pour que Soeur Mary Margaret Kreuper, aujourd'hui âgée de 79 ans, puisse aller jouer au black jack et à la roulette dans des casinos.

Rentrée dans les ordres à 18 ans

La nonne, qui est rentrée dans les ordres à l'âge de 18 ans, avait fait voeu de chasteté et de pauvreté dès sa majorité. Elle a tout de même passé 59 ans à se vouer corps et âme à la religion.

«Elle s'en veut énormément et elle demande pardon pour toute la peine qu'elle a causée» washington post

Ce n'est que pendant les dix dernières années de sa carrière en tant que Directrice d'une école pour jeunes catholiques, en Californie, qu'elle a commencé à falsifier toutes sortes de documents financiers. Malheureusement, l'histoire ne dit pas comment elle s'est fait prendre la main dans le sac. (jch)

