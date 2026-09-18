La sœur de Kim Jong Un menace Washington d’une riposte «plus offensive»

Kim Yo Jong (ici, en 2018, la sœur du dirigeant nord-coréen, accuse les Etats-Unis d’aggraver les tensions régionales par leurs exercices militaires. Getty Images AsiaPac

La sœur de Kim Jong Un accuse les Etats-Unis d’attiser les tensions par leurs exercices militaires. Kim Yo Jong avertit que Pyongyang pourrait riposter de manière «plus offensive» et renforcer sa dissuasion nucléaire.

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Kim Yo Jong, la puissante soeur du dirigeant nord-coréen Kim Jong Un, a accusé Washington d'aggraver les tensions régionales par des exercices militaires fréquents. Elle a averti que Pyongyang pourrait y apporter une réponse «plus offensive», selon un communiqué publié vendredi par un média d'Etat.

«La situation actuelle, où de nouveaux records sont battus en matière d'actions pratiques hostiles à l'égard de la RPDC, souligne la nécessité de battre des records dans nos actions de riposte, proportionnelles ou plus offensives par nature» Kim Yo Jong, citée par l'agence de presse KCNA, en utilisant l'acronyme du nom officiel de la Corée du Nord, la République populaire démocratique de Corée

Kim Yo Jong, soeur cadette de Kim Jong Un, est officiellement directrice du département des affaires générales du Comité central du Parti des travailleurs de Corée, au pouvoir à Pyongyang. Considérée comme un des poids-lourds du régime, elle prend régulièrement la parole pour fustiger les ennemis du pays.

Les Etats-Unis, la Corée du Sud, le Japon, l'Australie, le Canada et la Nouvelle-Zélande ont mené du 29 août au 10 septembre leur exercice naval annuel conjoint «Pacific Vanguard» autour de l'île américaine de Guam, dans l'océan Pacifique. Cet exercice vise, selon les forces armées américaines, à renforcer la capacité de ces pays à mener des opérations navales conjointes dans la région.



«Aggravation constante de la situation»

«Les exercices de guerre réguliers menés par les Etats-Unis constituent la principale source de l'aggravation constante de la situation dans la péninsule coréenne et dans la région», a affirmé Kim Yo Jong.

Qualifiant ces exercices de «répétition de guerre dirigée par les Etats-Unis», elle a averti que «notre volonté de défendre notre souveraineté s'exprimera par une action plus claire et il n'y aura jamais, jamais de changement dans la voie de l'intensification de la dissuasion de guerre nucléaire».

«Je rappelle une fois encore à l'ennemi que, s'il est jugé que les intérêts suprêmes de notre nation ainsi que sa souveraineté militaire et l'environnement de sécurité dans la région ont été gravement violés par leurs manoeuvres militaires, les forces armées de la RPDC appliqueront les dispositions pertinentes, fidèles à leurs obligations constitutionnelles, et mobiliseront tous les moyens disponibles pour y faire face», a-t-elle poursuivi.

La Corée du Nord, qui a effectué son premier essai nucléaire en 2006 et a développé depuis une large gamme de missiles balistiques, considère l'arme atomique comme la garantie ultime de la survie de son régime. Sous le coup de lourdes sanctions des Nations unies, le pays n'est plus revenu à la table des négociations sur son programme nucléaire depuis l'échec en 2019 d'un deuxième sommet entre Kim Jong Un et le président américain Donald Trump.

Trump souhaite «clairement» dialoguer

Pendant ce temps, ce dernier souhaite «clairement» reprendre le dialogue entre les Etats-Unis et la Corée du Nord, rompu depuis des années, a estimé vendredi le président sud-coréen Lee Jae Myung. «Clairement, le président Trump veut le dialogue et j'encourage également le président Trump à s'engager dans le dialogue» avec Pyongyang, a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse à Séoul.

Le président américain, qui a rencontré le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un à trois reprises lors de son premier mandat (2017-2021), cherche à raviver le lien qu'il affirme avoir noué avec lui au cours de ces échanges et a indiqué qu'il comptait le rencontrer à nouveau d'ici la fin de l'année. La Corée du Nord n'a jusqu'à présent pas réagi.

La Corée du Sud poursuit des «efforts de coordination préliminaires», a déclaré Lee Jae Myung, ajoutant qu'à ce stade une rencontre Trump-Kim «reste difficile (...) mais pas impossible». «Je ne peux pas dire avec certitude à quel point c'est probable, mais il est également clair que nous devons déployer tous les efforts possibles pour transformer cette possibilité en réalité», a-t-il asséné. (mbr/ats/afp)