Les défections directes à travers la frontière intercoréenne, lourdement surveillée et minée, sont rares (image d'archives). Keystone

Un soldat nord-Coréen arrêté après avoir passé la frontière

Un militaire nord-coréen a été appréhendé en Corée du Sud après une défection présumée.

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Un soldat nord-coréen a été placé en détention par les autorités sud-coréennes après avoir franchi la frontière en début de semaine, dans ce qui s'apparente à une défection, a rapporté mercredi l'agence de presse sud-coréenne Yonhap. «L'armée a appréhendé un soldat nord-coréen mardi soir sur le front central et les autorités compétentes enquêtent actuellement sur les détails», a déclaré l'état-major interarmées de Séoul (JCS) dans un communiqué adressé aux médias, selon Yonhap.

Des dizaines de milliers de Nord-Coréens ont fui vers la Corée du Sud depuis que la péninsule a été divisée par la guerre dans les années 1950.

Détenus pendant plusieurs semaines

Les défections directes à travers la frontière intercoréenne, lourdement surveillée et minée, sont rares. La plupart des réfugiés nord-coréens qui arrivent en Corée du Sud passent par la Chine puis par un ou plusieurs autres pays tiers comme le Laos, la Thaïlande ou encore la Mongolie.

Les Nord-Coréens qui parviennent à fuir en Corée du Sud sont généralement retenus par les services secrets de Séoul pendant plusieurs semaines.

Selon les données du ministère sud-coréen de l'unification, plus de 34 000 Nord-Coréens ont fui leur pays pour rejoindre le Sud. En 2024, 236 Nord-Coréens sont arrivés en Corée du Sud, les femmes représentant 88% du total. Pyongyang utilise des termes violents tels que «vermine humaine» pour qualifier les citoyens qui s'enfuient. (jzs/ats/afp)