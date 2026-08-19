Kim Jong-un profite d’un alignement des planètes presque parfait. Image: montage watson

Le grand gagnant du chaos mondial s’appelle Kim Jong-un

La Corée du Nord connaît un essor économique marqué, malgré les sanctions de l’ONU. En parallèle, la Russie et la Chine réaffirment leurs liens étroits avec le régime. Même Trump va dans le sens de Kim Jong-un. Décryptage.

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La Corée du Nord pourrait difficilement mieux se porter: Trump, Poutine et Xi Jinping multiplient les marques de déférence envers cette dictature frappée par de lourdes sanctions commerciales onusiennes. Des économistes analysent son essor économique. Et même la Corée du Sud propose des pourparlers de paix, alors que Kim Jong-un multiplie les provocations avec ses essais de missiles et des violations militaires de la frontière.

Pourquoi la Corée du Nord se trouve-t-elle en si bonne posture?

Le dirigeant, Kim Jong-un profite d’une configuration géopolitique particulièrement favorable à son régime, habituellement isolé. La Russie a besoin d’armes, de soldats et de main-d’œuvre nord-coréens pour sa guerre contre l’Ukraine. En échange, le Kremlin fournit des devises, des matières premières, des denrées alimentaires et un savoir-faire technique. La Chine affiche, quant à elle, sa proximité avec Pyongyang sur fond de conflit autour de Taïwan: en juillet, le président Xi Jinping a appelé à approfondir la coopération stratégique «afin de poursuivre sur la voie socialiste».

Donald Trump fait désormais lui aussi un geste en direction de Pyongyang. Le président américain a ordonné de réduire à l’avenir «substantiellement» les exercices militaires conjoints avec la Corée du Sud. Pour justifier cette décision, il a invoqué sa «très bonne relation» avec son homologue du Nord et qualifié ces exercices de signal «totalement inapproprié et hostile» à son encontre. Prévues sur onze jours, les manœuvres Ulchi Freedom Shield, ont certes bien débuté lundi avec quelque 20 000 soldats, mais les exercices ultérieurs devraient être nettement moins importants.

Kim Jong-un et Donald Trump semblent à nouveau s'entendre comme ici, en 2019. Image: AP

L’annonce de Trump a suscité l’effroi dans de larges pans de la société sud-coréenne, mais aussi en Ukraine. Même une partie de ses soutiens, dont l’influenceuse Laura Loomer, critiquent cette soumission à la dictature de Jong-Un.

Qu'est-ce que Trump espère obtenir?

Affaibli par la guerre contre l’Iran, le président américain cherche à tout prix à relancer sa diplomatie personnelle avec Kim Jong-un, qu’il avait autrefois tourné en dérision en le surnommant «Rocket Man». Dans le même temps, il punit la Corée du Sud pour son «manque de soutien à la dénucléarisation» de l’Iran au Moyen-Orient.

Pour Pyongyang, la réduction des manœuvres constitue un cadeau inattendu. Le régime critique depuis longtemps les exercices militaires américano-sud-coréens. Vendredi encore, il menaçait de mesures de rétorsion. C’est désormais Washington qui fait un pas vers le dirigeant autoritaire – sans que la Corée du Nord ait fait de concessions perceptibles sur son programme nucléaire.

Le président sud-coréen, Lee Jae Myung avait auparavant proposé des négociations pour mettre officiellement fin à l’état de guerre qui perdure depuis 1950. Après la dernière annonce de Trump, Séoul a dit vouloir réanalyser la situation. La déclaration de la présidence, selon laquelle «les bonnes relations entre Trump et Kim» pourraient avoir un effet positif sur les pourparlers de paix souhaités, ressemblait surtout à un optimisme de circonstance.

Poutine est-il désormais celui qui tire les marrons du feu?

Sans aucun doute. Chaque réussite nord-coréenne profite directement à Moscou. Kim Jong-Un et Vladimir Poutine ont réaffirmé dimanche leurs liens étroits, à l’occasion de la fête de la libération de la Corée. Le second a annoncé la poursuite de leur coopération «dans tous les domaines». Celle-ci repose sur l’accord de partenariat stratégique conclu en 2024, qui prévoit une clause d’assistance mutuelle.

En juin 2024, les deux hommes ont scellé leur pacte d’assistance d’une poignée de main. Image: keystone

La Corée du Nord a déjà fourni à la Russie des milliers de soldats, des munitions d’artillerie et des missiles balistiques. Un apaisement à la frontière avec la Corée du Sud pourrait permettre de libérer des forces supplémentaires pour la guerre en Ukraine. Fin juillet, le président ukrainien Volodymyr Zelensky affirmait que le Kremlin se préparait à accueillir 30 000 Nord-Coréens supplémentaires.

Selon les estimations, jusqu’à 15 000 d'entre eux auraient été envoyés depuis la fin de 2024; environ 2300 auraient été tués. Il n’existe toutefois aucun chiffre officiel fiable. Seule certitude: Moscou célèbre désormais publiquement comme une «mission sacrée» l’aide militaire qu'elle niait autrefois, la qualifiant de «pure invention».

Quelle est l’importance des armes nord-coréennes pour la Russie?

Les missiles balistiques notamment jouent un rôle central. La Russie utilise des KN-23 et des KN-24 nord-coréens dans sa campagne de frappes aériennes contre les villes ukrainiennes. Selon l’agence Reuters, le renseignement militaire de Zelensky a récemment fait état du déploiement d’une unité nord-coréenne de missiles dans la région russe de Voronej, qui pourrait disposer de jusqu’à 120 engins.

Pour Pyongyang, la guerre présente un autre avantage: l'occasion de tester et perfectionner ses armes dans en conditions réelles. Zelensky met donc en garde, puisque chaque utilisation fournit à Pyongyang des enseignements qui pourraient par la suite représenter un danger pour la Corée du Sud ou le Japon. La communauté internationale a condamné mercredi dernier un essai de missile balistique en direction du Japon.

Comment la Corée du Nord profite-t-elle en retour de la Russie?

Depuis le début de l’invasion de l’Ukraine en février 2022, les échanges avec Moscou se sont fortement intensifiés. Selon les estimations de la banque centrale sud-coréenne, le commerce extérieur de la Corée du Nord a progressé de 31% rien qu’en 2025. Le produit intérieur brut aurait augmenté de plus de 3% pour la troisième année consécutive. A cela s’ajoutent les revenus tirés de la cybercriminalité: selon plusieurs rapports, des pirates informatiques nord-coréens auraient dérobé pour environ deux milliards de dollars de cryptomonnaies par an.

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Les travailleurs nord-coréens en Russie constituent une autre source de revenus et contribuent à pallier la grave pénurie de main-d’œuvre qualifiée qui touche le pays. Anton Gerashchenko, ancien conseiller du gouvernement ukrainien, cite des estimations selon lesquelles la Russie aurait délivré en 2025 plus de 36 000 visas à des Nord-Coréens, officiellement pour des études. En réalité, nombre d’entre eux seraient employés comme ouvriers dans des usines, avec une proportion croissante de femmes.

De telles conditions de travail contreviennent en principe aux sanctions de l’ONU. Des organisations de défense des droits humains font en outre état d’exploitation: en plus de longues journées de travail, la quasi-totalité des salaires est reversée à l’Etat nord-coréen.

Ces nouvelles rentrées d’argent ne profitent cependant pas équitablement à toute la population, nuancent les analystes. Frederic Spohr, de la Fondation Friedrich-Naumann, évoque des informations faisant état d’une forte inflation. Vladimir Tikhonov, professeur d’études coréennes à l’Université d’Oslo, estime qu’aucun élément convaincant ne permet d’affirmer que l’insécurité alimentaire chronique a été surmontée – en particulier dans les campagnes.

(Traduit et adapté par Valentine Zenker)