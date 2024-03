La reconstruction du port de Baltimore prendra du temps

Le Maryland a demandé à l'Etat fédéral une première enveloppe de 60 millions de dollars pour les «efforts immédiats» sur place et une «reprise rapide», a ajouté le gouverneur.

Les quatre hommes, tous des immigrés latino-américains, sont présumés avoir été tués après que le Dali, un porte-conteneurs long de 300 mètres pour 48 mètres de largeur, s'est encastré dans une pile du pont à cause de problèmes de propulsion.

«Nous remuons ciel et terre» pour que le port soit à nouveau opérationnel, a déclaré jeudi Tom Perez, conseiller à la Maison Blanche:

Une grue géante doit être déployée jeudi à Baltimore, dans l'est des Etats-Unis, dans le cadre des efforts visant à dégager les débris du pont qui s'est effondré. Les autorités ont prévenu que la réouverture du port, important pour l'économie américaine, prendra beaucoup de temps. Les corps de deux des six ouvriers portés disparus ont été retrouvés mercredi.

