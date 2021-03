International

À Atlanta, 6 femmes asiatiques tuées lors d'une fusillade



Au moins huit personnes ont été tuées dans trois fusillades mardi, en Géorgie. Parmi elles, six seraient des femmes d'origine asiatique.

Une première fusillade faisant quatre morts et deux blessés a eu lieu mardi après-midi dans un salon de massage à près de 50km d'Atlanta.

Plus tard dans l'après-midi, deux nouvelles fusillades ont fait quatre morts dans deux salons de massage voisins de la plus grande ville de l'Etat de Géorgie, rapporte CNN. Selon la BBC, six des huit victimes sont des femmes asiatiques.

Aussi, il est extrêmement probable que la même personne soit responsable de ces trois événements dans ces instituts, indique CNN.

«Des séquences vidéo de notre centre d'intégration vidéo placent le véhicule du suspect du comté de Cherokee dans la région, à peu près au moment de notre fusillade sur Piedmont Road», a déclaré le département de police d'Atlanta dans un communiqué de presse.

Un suspect est en garde à vue a déclaré la police. Selon l'Atlanta Journal-Constitution, le suspect, du nom de Robert Aaron Long et âgé de 21 ans, a été arrêté à plus de 240 km au sud d'Atlanta.

Les crimes motivés par le racisme anti-asiatique ont presque triplé Bien qu'il soit parfois difficile d'établir le mobile xénophobe d'une attaque, les crimes motivés par le racisme anti-asiatique ont presque triplé, passant de 49 à 122 l'année dernière dans les 16 plus grandes villes américaines. (afp/ga)