Le Chinois BYD s'attaque à la Suisse avec cette petite voiture électrique

BYD veut, elle aussi, secouer le marché suisse avec sa Dolphin Surf. La petite voiture électrique premier prix fait avant tout office de citadine pratique.

Avec la Dolphin Surf, le chinois BYD vise désormais le segment des voitures compactes abordables en Suisse. Le modèle mesure presque quatre mètres de long (3,99 m) pour 1,72 mètre de large et 1,59 mètre de haut. Avec un empattement de 2,50 mètres, il affiche les dimensions typiques d'une «petite», mais reste adapté à la ville grâce à sa carrosserie plus élancée. Le coffre offre un volume de 308 litres, et jusqu'à 1037 litres lorsque l'on rabat les sièges arrière. Et il y a un second compartiment de rangement sous le plancher du coffre.