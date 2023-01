Les forces de police sont intervenues après une fusillade à Monterey Park lors du Nouvel An chinois. Image: sda

Fusillade à Monterey Park: âgé de 72 ans, le suspect a été retrouvé mort

Une fusillade durant une célébration du Nouvel An lunaire à Monterey Park, près de Los Angeles, a fait 10 morts et 10 blessés. Le suspect n'est plus en fuite.

Dix personnes ont été tuées et dix autres blessées lors d'une fusillade survenue samedi soir à Monterey Park, ville du Sud de la Californie majoritairement peuplée de personnes d'origine asiatique, ont annoncé dimanche les autorités.

Au terme d'une course-poursuite qui s'est conclue par un coup de feu provenant de la camionnette blanche du suspect, le tireur présumé a été retrouvé mort. Il s'est apparemment suicidé, a annoncé dimanche la police de Los Angeles.:

«Le suspect s'est blessé par balle et a été déclaré mort sur place. L'homme, identifié, était âgé de 72 ans. Je peux confirmer qu'il n'y a pas d'autre suspect pour cette fusillade.» Le shérif Robert Luna

Selon une information du Los Angeles times, la fusillade a eu lieu dans une boîte de nuit. Un témoin cité par le journal californien raconte que trois personnes sont entrées dans son restaurant en lui disant de:

«Verrouiller la porte car il y a un homme armé dans la rue»

Les tirs sont survenus alors que le Nouvel An chinois était célébré à proximité. Les festivités se déroulent tout le week-end et attirent des dizaines de milliers de visiteurs, selon la BBC.

Drapeaux en berne

Un homme a ouvert le feu dans un dancing alors que les habitants célébraient le Nouvel an lunaire, selon la police. Le capitaine Andrew Meyer, du bureau du shérif de Los Angeles, a expliqué aux journaliste avoir répondu à des appels d'urgence samedi vers 22h10 (08h10 suisses) et découvert alors des gens en train de fuir les lieux.

«L'enquête est toujours en cours. Les détectives du shérif chargés des homicides travaillent jour et nuit pour recueillir des informations supplémentaires et déterminer le motif de cet événement extrêmement tragique» Le shérif Robert Luna

Le président des Etats-Unis Joe Biden a ordonné dans la foulée la mise en berne des drapeaux ornant les bâtiments publics jusqu'au 26 janvier, en hommage aux victimes.

Premières images sur les réseaux sociaux

Sur Twitter, plusieurs vidéos montrent l'affluence policière sur les lieux. Des blessés sont emmenés en ambulances. Une conférence de presse aurait été annoncée.

(sas/ats/jch)