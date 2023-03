Photo fournie par ConocoPhillips montrant un camp de forage exploratoire sur le site proposé pour le projet pétrolier Willow sur le versant nord de l'Alaska. Image: AP ConocoPhillips

Pourquoi Joe Biden est accusé de «trahison» à cause du projet Willow

Cette semaine, Joe Biden a déçu une partie des Américains en donnant son aval au projet Willow. Au total, plus de 200 puits d'extraction de pétrole pourront être installé en Alaska.

Lors de sa campagne présidentielle, le démocrate avait promis aux Américains d'agir en faveur du climat et ne plus utiliser l'Arctique pour puiser du pétrole.

«C'est un désastre de faire cela dans l’Arctique, un grand désastre» Joe Biden en 2020

Pourtant, cette semaine, le président américain a donné son feu vert au «projet Willow», un grand projet pétrolier qui est décrit comme dévastateur pour le climat. Dans l'immédiat, il nuit surtout à la cote de popularité de Joe Biden.

Qu'est-ce que le projet Willow?

Le projet, d'une valeur de près de 8 millions de dollars, a été lancé par l’entreprise américaine d’extraction du pétrole ConocoPhillips. Il permettra la production de 576 millions de barils de pétrole sur environ 30 ans, soit l'équivalent de 180 000 barils de pétrole par jour: l'équivalent de 40% de la production de pétrole actuelle de l’Alaska explique Le Monde. Au total, trois sites de forages ont été approuvés, soit environ 219 puits d'extraction de pétrole.

Image: AP

Ces trois sites doivent s'étendre au sein de la Réserve nationale de pétrole d'Alaska qui fait plus de neuf millions d'hectares au sud de l'océan Arctique. Ces terres appartiennent à l'Etat américain au niveau fédéral et le projet Willow devient ainsi «l'un des plus grands imaginés sur ce type de zones et le plus grand en Alaska», écrit BFM TV.

Quelles sont les conséquences?

Selon les organisations environnementales, le projet Willow aura des conséquences dévastatrices non seulement pour le climat, mais aussi pour la faune qui vit en Alaska.

«La pollution carbone qu'il va relâcher dans l'air aura des effets dévastateurs pour nos populations, la vie sauvage, et le climat» Sierra Club

«Nous allons en subir les conséquences pour les décennies à venir», a réagi lundi Sierra Club, une organisation de défense de la planète.

Selon Ellie Cohen, du think tank The Climate Center, le projet Willow émettra à lui seul 280 millions de tonnes de CO 2 au cours des 30 prochaines années, soit l'équivalent de près de 2 millions de voitures neuves à essence par an.

Une véritable «trahison»

Pour les écologistes et une partie des Américains, il s'agit d'une véritable «trahison» de la part de Joe Biden. En retournant sa veste, le président des Etats-Unis a ainsi déclenché une vague de protestation sur les réseaux sociaux, où les réactions ne se sont pas fait attendre.

Une importante mobilisation s'est notamment organisée sur TikTok, où le hashtag #StopWillowProject comptabilise plus de 260 millions de vue. Une pétition contre le projet a d'ailleurs également réuni près de 4 millions de signatures.

Sur le compte Instagram du président lui-même, la section des commentaires des récentes publications de Joe Biden est inondée de message demandant l'arrêt du projet Willow, comme le montrent les images ci-dessous.

Image: instagram

Image: instagram

Comme maigre consolation, Joe Biden a promis de réduire les émissions de gaz à effet de serre des États-Unis de 50 à 52% d'ici 2030, comparé à 2005. Aussi, le ministère de l'Intérieur a annoncé travailler sur des protections supplémentaires pour une vaste zone de la réserve nationale de pétrole. (sia)