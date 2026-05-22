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Tulsi Gabbard, fidèle alliée de Trump, démissionne de son poste

epa12833221 Tulsi Gabbard, US Director of National Intelligence during the House Select Committee on Intelligence on the 2026 Annual Worldwide Threats Assessment at the US Capitol, Washington USA, 19 ...
Tulsi Gabbard jette elle aussi l'éponge.Keystone

Cette fidèle alliée de Trump démissionne

La cheffe du renseignement Tulsi Gabbard annonce sa démission de l'administration Trump.
22.05.2026, 19:3222.05.2026, 19:35

La républicaine Tulsi Gabbard, 45 ans, démissionne de son poste de cheffe du renseignement de l'administration Trump, qu'elle occupait depuis février 2025.

Développement suit.

(acu)

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