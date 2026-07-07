L'attaque a visé un oligarque ukrainien et sa famille. Image: AFP

Attentat à Monaco: la suspecte retrouvée morte en Ukraine

Le corps de la principale suspecte de l'attaque au colis piégé visant un oligarque ukrainien à Monaco a été retrouvé près de Kiev. Deux hommes ont été arrêtés

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La ressortissantes ukrainienne de 39 ans soupçonnée d'avoir mené la tentative d'assassinat d'un homme d'affaires d'origine ukrainienne à Monaco a été retrouvée morte en Ukraine avec «des blessures par balle à la tête», a annoncé mardi la police nationale, qui a arrêté deux suspects de son meurtre.

«Le corps d'une femme (la ressortissante ukrainienne Anastassia Berezovska), soupçonnée par les forces de l'ordre de la principauté de Monaco de la tentative de meurtre d'une famille (...) a été retrouvée», a indiqué la police ukrainienne dans un communiqué.

Anastasiia Berezovska Image: AFP

Elle précise que les deux suspects arrêtés sont un« ancien membre des forces de l'ordre» et un «employé actuel» de la Direction générale du renseignement (GUR) du ministère de la Défense ukrainien.

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