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«100%»: Trump revient menacer l'Europe avec ses droits de douane

Donald Trump menace de surtaxer à 100% les pays européens qui imposeraient une taxe sur les services numériques visant les géants américains. Cette mise en garde intervient au lendemain du feu vert européen à un accord commercial avec Washington.

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Donald Trump a menacé vendredi de frapper de droits de douane de 100% les pays européens qui mettraient en place une taxation des services numériques, quitte à annuler les accords commerciaux en vigueur.

«De nombreux pays européens discutent de la mise en oeuvre imminente d'une taxe sur les services numériques contre des sociétés américaines. Tout pays qui imposerait une telle taxe aurait pour réponse immédiate un droit de douane de 100% sur tous les biens envoyés aux Etats-Unis. Ce droit de douane annulera les accords commerciaux conclus avec le pays» en question, a écrit le président américain sur son réseau Truth Social.

Ce nouveau coup de pression arrive au lendemain du feu vert formel donné par les pays de l'Union européenne à un accord commercial négocié l'an dernier avec les Etats-Unis, prévoyant un plafonnement à 15% des taxes prélevées sur les importations européennes.

Mais il ne suffit pas à Donald Trump, qui après les droits de douane veut s'en prendre aux barrières dites «non tarifaires», c'est-à-dire aux régulations européennes, sur la technologie et l'environnement notamment, qui selon lui entravent les exportations américaines.

Récemment, il avait menacé d'imposer un tarif douanier de 100% sur le vin français, si Paris ne supprimait pas sa taxe sur les services numériques réclamée aux entreprises technologiques. (sda/ats/afp)