Pourquoi Spotify lance ce nouveau badge
Le géant du streaming Spotify a annoncé mardi qu'il lancerait mi-septembre un nouveau badge «AI Persona» permettant d'identifier clairement les créateurs de contenus générés par l'IA et non des personnes réelles.
Cette mesure constitue le dernier effort de transparence de la société suédoise quant à la façon dont la musique présente sur sa plateforme est produite, sur fond de préoccupations croissantes dans l'industrie musicale concernant le risque que les contenus générés par l'IA submergent les catalogues de streaming.
En avril, l'entreprise a lancé son badge «Vérifié par Spotify», indiquant qu'un profil avait été examiné et répondait à son standard d'authenticité. «En plus des profils d'artistes qui se déclarent eux-mêmes comme IA Personas, nous commencerons aussi à appliquer des badges aux profils concernés», a précisé la société.
Spotify n'inclura pas les IA Personas dans ses recommandations éditoriales ou personnalisées, sauf si un utilisateur suit une IA Persona, a-t-elle ajouté. (mbr/ats)