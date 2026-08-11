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Pourquoi Spotify lance ce nouveau badge

Pourquoi Spotify lance ce nouveau badge

Le géant du streaming Spotify a annoncé mardi qu&#039;il lancerait mi-septembre un nouveau badge «AI Persona» permettant d&#039;identifier clairement les créateurs de contenus générés par l&#039;IA et ...
Spotify part en guerre contre les artistes générés par l’IA.image: spotify
Spotify veut mettre fin au flou entre artistes bien réels et créatures virtuelles. Dès la mi-septembre, la plateforme signalera clairement les profils générés par intelligence artificielle et limitera leur présence dans ses recommandations.
11.08.2026, 17:5911.08.2026, 17:59

Le géant du streaming Spotify a annoncé mardi qu'il lancerait mi-septembre un nouveau badge «AI Persona» permettant d'identifier clairement les créateurs de contenus générés par l'IA et non des personnes réelles.

«Les auditeurs nous ont clairement fait savoir qu'ils n'aiment pas voir un profil d'artiste qui semble humain, pour découvrir ensuite que la personnalité en question est générée par l'IA»
Spotify dans un communiqué

Cette mesure constitue le dernier effort de transparence de la société suédoise quant à la façon dont la musique présente sur sa plateforme est produite, sur fond de préoccupations croissantes dans l'industrie musicale concernant le risque que les contenus générés par l'IA submergent les catalogues de streaming.

Spotify change son logo et Internet pète un câble

En avril, l'entreprise a lancé son badge «Vérifié par Spotify», indiquant qu'un profil avait été examiné et répondait à son standard d'authenticité. «En plus des profils d'artistes qui se déclarent eux-mêmes comme IA Personas, nous commencerons aussi à appliquer des badges aux profils concernés», a précisé la société.

Spotify n'inclura pas les IA Personas dans ses recommandations éditoriales ou personnalisées, sauf si un utilisateur suit une IA Persona, a-t-elle ajouté. (mbr/ats)

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