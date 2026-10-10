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Etats-Unis: la tempête Isaias a fait des dégâts

La tempête s'est transformée en cyclone post-tropical et a privé 800 000 foyers d'électricité.

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Isaias a baissé d'intensité samedi, passant d'ouragan à cyclone post-tropical, après avoir touché terre en Floride. Il a frappé la côte du golfe du Mexique avec de fortes pluies et des vents violents, a annoncé le Centre national américain des ouragans (NHC). Il a indiqué dans une mise à jour:

«Isaias s'est très rapidement affaibli au-dessus de l'Alabama et s'est transformé en cyclone post-tropical»

«De manière tragique, nous pouvons confirmer qu'une personne est morte après qu'un arbre est tombé sur une maison», ont indiqué les services d'urgence du comté de Jefferson, dans l'Alabama, dans un communiqué transmis à l'AFP.

Dans l'Etat voisin de Floride, le plus touché par Isaias, une autre personne est morte également après la chute d'un arbre sur une maison, a annoncé le shérif du comté d'Escambia.

Plus de 800 000 foyers et commerces étaient sans électricité samedi matin dans le sud des Etats-Unis, dont presque 440 000 rien qu'en Floride et plus de 265 000 en Alabama, selon le site spécialisé poweroutage.us.

Isaias a baissé d'intensité cependant samedi, passant d'ouragan à cyclone post-tropical, après avoir touché terre en Floride, où il a frappé la côte du golfe du Mexique avec de fortes pluies et des vents violents, selon le Centre national américain des ouragans (NHC).

«Isaias s'est très rapidement affaibli au-dessus de l'Alabama et s'est transformé en cyclone post-tropical», a indiqué le NHC dans un bulletin.

Les habitants ne sont pas hors de danger pour autant, a averti le gouverneur de Floride Ron DeSantis lors d'un point presse samedi matin. Il est ainsi «probable» de voir les eaux continuer de monter dans certaines zones, a-t-il précisé, avec un total de précipitations prévues au cours du week-end allant de 10 à 20 cm.

Le cyclone devrait maintenant se déplacer vers le nord puis le nord-est durant le week-end et s'affaiblir progressivement en traversant les vallées du Tennessee et de l'Ohio, selon le NHC.

Avant d'être rétrogradé, Isaias était un ouragan catégorie 2 sur l'échelle de Saffir-Simpson qui en compte 5, avec ses vents soutenus à 165 km/h.

Les bourrasques avaient déjà arraché les toits de certaines habitations et commerces, dans la ville floridienne de Pensacola et ses alentours, a constaté un journaliste de l'AFP. Depuis Pensacola, l'AFP Jonathan Ramos, 40 ans, confiait à l'AFP:

«On voit les arbres se plier, on voit les branches tomber. Des choses volent à toute vitesse, et je n'ai jamais vu un vent aussi fort auparavant, donc c'est intense, c'est effrayant.»

Face aux risques de vents destructeurs, de vagues violentes et de pluies colossales, plusieurs États bordant le golfe du Mexique, dont la Floride et l'Alabama, avaient déclaré l'état d'urgence et ordonné des évacuations.

Isaias était le premier ouragan de la saison dans l'Atlantique, où l'activité cyclonique, qui a débuté début juin et s'étire jusqu'à fin novembre, a été inhabituellement calme en raison du phénomène climatique El Niño.

En modifiant la circulation atmosphérique à grande échelle, El Niño tend à freiner les cyclones dans l'Atlantique et à les renforcer au contraire dans le Pacifique, où trois ouragans de catégorie maximale ont été enregistrés cette année.

Donald Trump a annoncé qu'il annulait sa venue samedi en Alabama, où il devait assister à un match de football américain. Plusieurs aéroports en Floride avaient cessé vendredi temporairement les vols et les employés de nombreuses plateformes pétrolières ont été évacués.

Environ deux tiers des capacités de production de pétrole de la région et plus de la moitié des capacités de production de gaz étaient ainsi suspendues vendredi, selon une agence américaine.

Soit près de 1,5 million de barils de pétrole brut quotidiens retranchés du marché mondial. Isaias menaçait une zone avec de nombreuses raffineries, ce qui risque de perturber encore davantage un secteur déjà sous vive tension en raison des guerres au Moyen-Orient et en Ukraine. (ats/blg/afp/anp)