Jeudi, les secouristes se sont entraînés dans la commune d'Epeisses, près de Genève. Keystone

«Ce n'est qu'une question de temps»: la Romandie s'est préparée au «Big One»

Pour la première fois, l'exercice d'ampleur EU Modex s'est tenu en Suisse romande pour préparer les secours du pays à un tremblement de terre destructeur. La Confédération l'admet, en cas de catastrophe, elle aura besoin de ses voisins européens.

Linda Leuenberger Suivez-moi

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Imaginez que le sol suisse se mette à trembler si violemment que des maisons s’effondrent, des canalisations éclatent, l’asphalte se fissure et des pylônes électriques se plient en deux. C’est le scénario fictif que l’armée, la protection civile et des équipes de secours internationales se sont entraînées à gérer cette semaine en Suisse romande.

Dans le programme EU Modex Switzerland 2026, qui s'est déroulé dans les cantons de Genève, Vaud et Fribourg, un séisme de magnitude 6,5 a provoqué d’importants dégâts dans différents lieux stratégiques.

Dans ce scénario, la Suisse ne disposait pas de capacités suffisantes pour faire face à la catastrophe, et le Conseil fédéral a demandé une aide internationale par l’intermédiaire du mécanisme européen de protection civile, UCPM.

C'est là que des secouristes venus d’Italie, de Belgique ou de Croatie épaulent leurs homologues suisses avec des chiens de recherche et du matériel lourd. A coups de marteau-piqueur, ils percent des ouvertures dans les murs de béton effondrés, recherchent des personnes ensevelies, les installent sur des brancards et les extraient des décombres.

Un secouriste bulgare et son chien de recherche dans le canton de Genève. Keystone

De leur côté, des équipes d’intervention tentent de remettre en service l’aérodrome militaire de Payerne (VD), qui a été endommagé dans ce scénario qui a réuni environ 500 personnes.

Le «big one» est attendu

Statistiquement, un tremblement de terre de magnitude supérieure à 6 se produit dans le pays en moyenne une fois par siècle. Le Valais est notamment menacé. «C’est précisément là que réside le problème», explique le sismologue Florian Haslinger, directeur adjoint du Service sismologique suisse. Il lance:

«Les séismes majeurs sont rares, mais ce n’est qu’une question de temps avant que le prochain ne survienne»

En Suisse, beaucoup de gens ne savent pas comment réagir en cas de fortes secousses. Faut-il se tenir dans l’encadrement d’une porte? «C’est ce que l’on recommandait autrefois», explique Florian Haslinger. Le spécialiste explique:

«A l’intérieur, il faut se mettre à l’abri sous une table solide et s’agripper à ses pieds. A l’extérieur, il faut s’éloigner de tout ce qui risque de s’effondrer ou de tomber.»

Des blessés fictifs évacués à Epeisses (GE). Keystone

A l’échelle internationale, la Suisse n’est en réalité pas moins préparée à un séisme majeur que d'autres pays. Florian Haslinger dit:

«Notre avantage, c’est que la Suisse est un petit pays compact où les voies de communication sont courtes. Les personnes qui travaillent dans la gestion des catastrophes se connaissent généralement entre elles.»

Mais il y a un bémol:

«Nous n’avons pas encore de plan tout prêt que nous pourrions appliquer en cas de catastrophe»

Autrement dit, si un violent séisme se produisait demain, la situation serait délicate. De nombreuses décisions devraient être prises et des mesures organisées dans l’urgence. Mais la Confédération est sur la bonne voie.

En 2024, le Conseil fédéral a décidé que les mesures prévues dans le plan national de préparation aux séismes devraient être mises en œuvre à l’échelle nationale d’ici à 2028. Florian Haslinger explique:

«Des exercices comme celui organisé à Genève sont extrêmement importants pour pouvoir s’appuyer sur des mécanismes éprouvés et efficaces en cas de catastrophe.»

Ceux-ci servent avant tout à s’entraîner sur les plans logistique et organisationnel. «Tous les acteurs concernés doivent savoir quoi faire», souligne Florian Haslinger. «Car, malgré le danger, tous les aspects administratifs doivent être correctement réglés.»

Des membres de la protection civiles s'entraînent à évacuer des blessés. Keystone

La Suisse a besoin de l'UE

Au total, 500 personnes ont participé à l’exercice, indique l’Office fédéral de la protection de la population (OFPP), dont plus de la moitié viennent de l’étranger. Il s’agit du premier exercice de ce type organisé sur le sol suisse.

Outre les pays de l’Union européenne, dix autres nations hors Union européenne ont participé à EU Modex, dont la Norvège et la Turquie. La Suisse n’y participe pas en tant que membre actif, mais la Confédération souhaite collaborer avec ces pays, et a déjà pris part à cinq exercices de l'UCPM rien que cette année.

L'OFPP a rappelé le caractère indispensable de l’aide internationale en cas de catastrophe. Celle-ci a été démontrée au début de l’année par l’incendie meurtrier de Crans-Montana (VS). Grâce au mécanisme de protection civile, 35 victimes de l’incendie avaient pu être transférées dans des cliniques spécialisées à l’étranger.

Traduit de l'allemand par Joel Espi