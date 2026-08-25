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La grêle a massacré une centaine de pigeons en Espagne

Vidéo: watson

C'était un «véritable massacre»

Une centaine de pigeons ont péri sous une violente chute de grêle dans le nord-est de l’Espagne, où la tempête a aussi provoqué des inondations et d’importants dégâts.
25.08.2026, 15:2225.08.2026, 15:22

Une centaine de pigeons ont été retrouvés morts dans le port de Tarragone, en Catalogne (sud-ouest de Barcelone), fauchés par une violente averse de grêle survenue lundi en fin d'après-midi et composée de grêlons de plus de 5 cm de diamètre. Les oiseaux n'ont pas eu le temps de se mettre à l'abri.

La tempête, accompagnée de rafales atteignant les 117 km/h, s'est abattue sur toute la province de Tarragone, provoquant inondations, chutes d'arbres et l'effondrement partiel de la toiture d'un centre commercial. Relayé par The Olive Press, un habitant a parlé sur les réseaux sociaux d'un «véritable massacre» en découvrant les carcasses des volatiles éparpillées sur le tarmac du port.

Une tempête d'une rare violence

Le Service météorologique de Catalogne (SMC) a mesuré 77,3 mm de pluie en trois heures sur la ville de Tarragone, dont 34 mm en une demi-heure seulement. Les pompiers catalans (Bombers) ont été largement sollicités, notamment pour des sous-sols inondés, des toitures effondrées et une voiture engloutie sous un pont, dans le quartier historique du Serrallo, relève The Olive Press.

La vidéo 👇

Vidéo: watson

Trois personnes ont été légèrement blessées et hospitalisées, sans pronostic vital engagé. Relayée par le Daily Mirror, la conseillère à la protection civile et à la mobilité de Tarragone, Sonia Orts, a précisé qu'il n'y avait «heureusement aucun blessé grave à déplorer» après cet épisode orageux exceptionnel. (ysc)

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