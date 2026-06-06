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Ruag a payé une rançon à des hackers

Ruag a payé une rançon à des hackers

Le groupe suisse d'armement Ruag a confirmé avoir versé une rançon au groupe de hackers Akira après une cyberattaque visant sa filiale américaine en 2025.
06.06.2026, 09:2706.06.2026, 09:27
L&#039;administration f�d�rale est concern�e par la cyberattaque contre l&#039;entreprise Concevis (image pr�texte).
L'entreprise affirme avoir ainsi pu récupérer l'ensemble de ses données, malgré les recommandations des autorités fédérales qui déconseillent ce type de paiement.Keystone

Le groupe suisse d'armement Ruag a versé une rançon au groupe de hackers Akira. Ce dernier avait piraté la filiale américaine de Ruag LLC l’automne dernier.

«Nous avons payé un petit montant et nous avons heureusement récupéré toutes les données»
Le président du conseil d’administration de Ruag, Jürg Rötheli

Il n’a toutefois pas précisé le montant exact.

À l’automne 2025, les pirates avaient volé des données des systèmes de la filiale américaine et menacé de les publier.

Cette décision va à l’encontre des recommandations de l’Office fédéral de la cybersécurité (OFCS/BACS), qui déconseille en principe le paiement de rançons à des cybercriminels. Selon l’office, de tels paiements peuvent encourager de nouvelles attaques et contribuer au financement d’activités criminelles. (dal/ats)

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