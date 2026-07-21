Une femme mise en examen après avoir sauté dans le Rhin avec son bébé

Une trentenaire a été placée sous contrôle judiciaire pour tentative d’assassinat après avoir sauté depuis une passerelle sur le Rhin avec son enfant de 16 mois.

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La mère, blessée lors de la chute, doit suivre des soins psychologiques et ne peut contacter son bébé ni son conjoint. Keystone

Une femme a été mise en examen pour tentative d'assassinat après avoir sauté depuis une passerelle enjambant le Rhin avec son bébé de 16 mois, a indiqué mardi son avocat. Il a confirmé une information du quotidien régional français Dernières nouvelles d'Alsace. L'enfant est sorti indemne de la chute.

Cette femme née en 1993, mère d'un seul enfant, a été mise en examen lundi et placée sous contrôle judiciaire avec obligation de soins psychologiques. Elle a l'interdiction de contacter son enfant et son conjoint.

C'est une «décision satisfaisante» a déclaré Nicolas Clausmann, avocat de la mère de famille, se félicitant que sa cliente évite la détention provisoire demandée par le parquet.

La trentenaire a sauté dans le Rhin vendredi depuis une passerelle reliant Strasbourg à la ville allemande de Kehl. Elle a été secourue par deux passants qui l'ont aidée à rejoindre la berge.

Elle a été «blessée notamment aux vertèbres» lors de sa chute et a dû recevoir de la morphine, a précisé son avocat. Son bébé «va bien», «c'est un vrai miraculé», a ajouté l'avocat, qui n'a pas souhaité s'exprimer sur le fond de l'affaire. (dal/ats/afp)