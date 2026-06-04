en partie ensoleillé21°
DE | FR
burger
Suisse
Politique

Le National veut une hotline pour les victimes de cyberattaques

Le National veut une hotline pour les victimes de cyberattaques

Par 99 voix contre 85, le Conseil national a soutenu une motion visant à offrir aux citoyens un point de contact clair face à la cybercriminalité.
04.06.2026, 13:2504.06.2026, 13:25
Vols massifs, piratage, blanchiment: les cryptomonnaies sont la cible des cyberattaques, avec plus de eux milliards de dollars dérobés en 2024.
L’objectif : compléter l’assistance existante et guider les victimes dans leurs démarches en cas de vol d’identité ou d’attaque informatique.Image: Shutterstock

Les victimes de cyberattaques devraient pouvoir appeler une hotline ou prendre contact avec une plateforme de conseils. Le National a soutenu mercredi, par 99 voix contre 85, une motion de Jacqueline de Quattro (PLR/VD) en ce sens.

Le Grand Conseil bernois réclame 2% du PIB pour la défense

Les citoyens sont souvent démunis face à ce fléau. Ils ne savent pas toujours à qui s’adresser en cas d'attaque. Ils peuvent dénoncer le cas à la police. Mais ils reçoivent avant tout des conseils visant à sécuriser l'ordinateur. C’est insuffisant, a critiqué la Vaudoise.

La plupart des mesures s'adressent à l'économie, aux infrastructures critiques, aux autorités et aux universités. Mais une personne dont l'identité est volée ne sait pas comment réagir.

La cybercriminalité s'accroît exponentiellement. Au niveau mondial, les cyberattaques coûtent 40 fois plus cher que les catastrophes naturelles, a rappelé la Vaudoise. Elle a mentionné une projection en Suisse et à l'étranger qui montre qu'avant la fin de la décennie, les conséquences des cyberattaques risquent de prendre une dimension incontrôlable, non seulement pour l'économie et l'Etat mais aussi pour les citoyens.

La Suisse simplifie sa coopération financière internationale

Reconnaissant l'importance du problème, le ministre de la défense Martin Pfister a rappelé que les autorités offrent déjà à la population un soutien en matière de cybersécurité. La police est le principal point de contact pour les victimes de cybercriminalité. Puisqu'elle dispose des moyens d'action contre les cybercriminels, c'est à elle que les victimes doivent s'adresser pour engager des poursuites pénales.

Les citoyens peuvent en outre annoncer les incidents sur le site de l'Office fédéral de la cybersécurité. Il n'est donc pas nécessaire de mettre en place une hotline supplémentaire, a estimé le ministre.

Le Conseil des Etats doit encore se prononcer. (dal/ats)

L'actu en Suisse c'est par ici
Ce vol de la Rega fait le buzz: «Oui, ça peut sembler spectaculaire»
1
Ce vol de la Rega fait le buzz: «Oui, ça peut sembler spectaculaire»
de Fred Valet
Les Etats-Unis accusent la Suisse de soutien au travail forcé et voici la punition
13
Les Etats-Unis accusent la Suisse de soutien au travail forcé et voici la punition
de Renzo Ruf
Vers un renforcement du Service de renseignement suisse
Vers un renforcement du Service de renseignement suisse
Deux Français obéissaient au «Professeur» pour voler des motos en Suisse
7
Deux Français obéissaient au «Professeur» pour voler des motos en Suisse
de Dominic Kobelt
Quasi-collisions et menace russe: que se passe-t-il dans le ciel suisse?
1
Quasi-collisions et menace russe: que se passe-t-il dans le ciel suisse?
de Stefan Ehrbar
Thèmes
Copin comme cochon: les cyberattaques
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Crans-Montana: Nicolas Féraud sort de son mutisme après 126 jours
Muet depuis l'interview accordée à Keystone-ATS, le 27 janvier dernier, le président de Crans-Montana Nicolas Féraud, a répondu aux questions de Canal 9, mercredi soir.
Depuis la conférence de presse qui n'a que partiellement atteint son but, le 6 janvier dernier, - «je tiens à réitérer mes sincères excuses aux personnes que j'aurais pu offenser (ndlr: à cette occasion)» - le président de la commune du Haut-Plateau a pratiquement refusé toutes les interviews.
L’article