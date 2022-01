L'écrivaine afro-américaine Maya Angelou est devenue la première femme noire à figurer sur une pièce de monnaie américaine. Image: twitter

L'écrivaine Maya Angelou a une pièce à son effigie, aux Etats-Unis

La Monnaie américaine, chargée de l'émettre, a déclaré que la pièce Angelou était «inspirée par sa poésie et symbolique de la façon dont elle vivait».

Maya Angelou est devenue la première femme noire à figurer sur une pièce de monnaie américaine, après la mise en circulation, lundi, d'une pièce à l'effigie de la poétesse et militante décédée.

Elle représente une image de cette grande dame de la littérature les bras levés, un oiseau en vol et un soleil levant derrière elle, avec un portrait du premier président des Etats-Unis, George Washington, sur le côté «pile».

Voici le côté pile et le côté face de la pièce: Image: twitter

La poétesse et écrivaine, décédée en 2014, était l'auteur de I Know Why the Caged Bird Sings (titre en français: Je sais pourquoi chante l'oiseau en cage), dans lequel elle évoquait la discrimination raciale dont elle a été victime en grandissant.

Auteur de 36 livres – et titulaire de plus de 20 diplômes honorifiques – elle a lu son poème On the Pulse of the Morning lors de l'investiture de Bill Clinton en 1992, et a reçu la médaille présidentielle de la liberté des mains de l'ancien président américain Barack Obama, en 2010.

«Chaque fois que nous re-dessinons notre monnaie, nous avons l'occasion de dire quelque chose sur notre pays - ce que nous apprécions, et comment nous avons progressé en tant que société. Je suis très fière que ces pièces célèbrent les contributions de certaines des femmes les plus remarquables d'Amérique, dont Maya Angelou.» Janet Yellen, secrétaire d'Etat au Trésor américain

La pièce de 25 centimes, appelée un quarter (un quart) aux Etats-Unis, par ailleurs très utilisée à travers le pays, est le premier du programme American Women Quarters qui mettra également bientôt en circulation des pièces avec d'autres femmes à l'honneur, dont:

La physicienne et première femme astronaute Sally Ride;

Wilma Mankiller, première femme chef principal de la nation Cherokee.

Comme le rapporte The Guardian, pour mener à bien ce programme historique, le public américain a été invité à proposer des noms de femmes emblématiques, à la suite d'un projet de loi présenté par la députée démocrate Barbara Lee.