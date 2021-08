La poétesse Amanda Gorman s'imagine un jour présidente des Etats-Unis

Grâce à sa popularité aux Etats-Unis suite à ses nombreux poèmes, Amanda Gorman espère pouvoir bientôt faire campagne sur ses idées personnelles.

Âgée de 23 ans, Amanda Gorman avait fait sensation dans le monde entier après son poème écrit et récité pour l'investiture de Joe Biden en janvier 2020. Que ce soit l'ambiance particulière de ce jour ou une autre raison, il semblerait qu'elle envisage elle-même de devenir présidente un jour, comme le rapporte le Wall Street Journal magazine.

Désormais, forte de sa popularité aux Etats-Unis suite à ses nombreux poèmes, elle espère pouvoir faire campagne sur ses idées personnelles, sans avoir à grimper les échelles d'un parti.

«Quand j'étais à Harvard, je me disais que j'aurais peut-être besoin de choisir une voie plus classique en me disant, ok, je vais aller en école de droit et ensuite peut-être me présenter pour une élection locale.»

WSJ magazine