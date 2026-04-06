28 photos qui montrent pourquoi les gens font la file



Les files d’attente symbolisent physiquement une incohérence entre l’offre et la demande. Elles racontent des histoires de manque et de contrôle, d’exclusion et d’exclusivité.

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Les files visibilisent ce qui est convoité et rare: des lits à l’essence, en passant par l'eau ou le logement. Du plaisir à la grâce divine, ces 28 images illustrent combien l’accès ne s'organise pas de manière équitable à travers notre monde — et où il a littéralement atteint ses limites.

Le logement

Zurich, Suisse, 2016: des personnes en quête d’un appartement font la queue dans le Kreis 6 pour visiter un logement témoin d'un nouveau complexe. Image: Keystone / Walter Bieri

Le sans-abrisme

New York, Etats-Unis, 2024: distribution de vêtements pour les personnes dans le besoin et les sans-abri devant une église. Image: www.imago-images.de

L'argent liquide

Harare, Zimbabwe, 2019: les habitants souhaitent retirer rapidement leurs dollars américains, surtout les jours de paie, car ils ne font confiance ni à leur propre monnaie ni aux banques. Celles-ci ne disposent toutefois que de réserves limitées de liquidités et imposent des plafonds stricts de retrait quotidiens. Résultat: de longues files se forment, dans lesquelles beaucoup attendent parfois toute la nuit.

Image: AP

Le carburant

Colombo, Sri Lanka, 2022: des conducteurs de rickshaws attendent devant une station-service. Depuis la crise économique amorcée en 2019, les pénuries de carburant et de gaz y sont régulières. Image: EPA

Abuja, Nigeria, 2016: au Nigeria aussi, la pénurie de carburant est récurrente. Le pays produit du brut, mais dispose de très peu de raffineries opérationnelles. L’essence et le diesel doivent donc être importés à un prix élevé. Mais le manque de devises, des subventions impayées, des taux de change défavorables, des pipelines sabotés, la corruption, la mauvaise gestion ou encore la spéculation viennent compliquer la donne.

Image: AP

La grâce divine

Prayagraj, Inde, 2023: le long des rives, des embarcations pleines de pèlerins hindous se pressent pour un bain rituel au Sangam — là où le Gange, la Yamuna et la mythique Saraswati se rejoignent. Tous viennent y laver leurs péchés.

Image: AP

Kathmandou, Népal, 2023: des membres de la communauté Tamang vont prier, allumer des lampes à beurre et rendre hommage à leurs proches disparus lors de la fête de Temal au stupa de Bodnath. Image: AP Photo

Jérusalem, Israël, 2008: Dans le quartier chrétien de la vieille ville, l’église du Saint-Sépulcre s’élève sur les lieux où Jésus aurait été crucifié, enterré et ressuscité selon la tradition. Des pèlerines font la queue devant l’autel de la crucifixion, de part et d’autre duquel est visible le rocher du Golgotha. Pour toucher l’endroit où la croix aurait été dressée, il faut s’agenouiller dans une niche.

Image: wikimedia

L'eau

Dacca, Bangladesh, 2007: des enfants des bidonvilles attendent pour recevoir de l’eau potable distribuée par des soldats. La pénurie d’eau est constante; la nappe phréatique baisse depuis des années en raison de pompages massifs pour l’approvisionnement urbain, l’industrie et l’agriculture. Image: EPA

La nourriture

Oure Cassoni, Tchad, 2026: des réfugiés soudanais font la queue pour recevoir des biscuits dans un camp. En avril 2023, une guerre civile a éclaté entre les forces armées soudanaises (SAF) et la milice des Rapid Support Forces (RSF). Environ 14 millions de personnes ont été déplacées dans toute la région, tandis que les pays voisins, eux-mêmes confrontés à une grande pauvreté et à l’insécurité alimentaire, n’ont plus la capacité d’accueillir ces réfugiés. Le Tchad est devenu, avec plus de 1,4 million de réfugiés, le pays africain en accueillant le plus grand nombre par habitant. Image: Getty Images Europe

L’Antica Pizzeria da Michele, Naples, Italie, 2017: même les habitants prennent leur mal en patience devant cette pizzeria fondée en 1870. On y sert la margherita et la marinara originales, la «verace pizza napoletana» sans fioritures. L’accent est mis sur une pâte traditionnelle, longuement levée et cuite très brièvement à très haute température dans un four à bois.

Image: girlfromnaples

Buenos Aires, Argentine, 2024: la soupe populaire de l’Union des travailleurs (UTEP) distribue des repas chauds aux personnes dans le besoin. Selon ses propres chiffres, elle est ouverte trois jours par semaine et nourrit environ 4000 personnes par jour. Mais cela ne suffit souvent pas, face à une demande en constante augmentation. Image: AP Photo

Gelateria di Berna, Zurich, Suisse, 2017: forte affluence lors d’une journée particulièrement chaude. Image: KEYSTONE/Walter Bieri

Kherson, Ukraine, 2022: distribution de nourriture pour les habitants, libérés par l’armée en novembre 2022 mais toujours exposés à des bombardements quasi quotidiens depuis les positions russes de l’autre rive du Dnipro. L’approvisionnement en eau fonctionne difficilement, les coupures d’électricité sont fréquentes et des milliers de personnes ont dû passer l’hiver sans chauffage régulier. Sans aide humanitaire, impossible de subvenir à ses besoins. Image: ap photo

Tim Ho Wan, Hong Kong, 2019: file d’attente pour déguster des dim sum dans le restaurant étoilé au Michelin le moins cher du monde. La chaîne compte désormais des établissements dans douze pays. Image: wikimedia

Bande de Gaza, Palestine, 2023: dans le camp de réfugiés de Nuseirat, des habitants font la queue devant une boulangerie partiellement détruite, alors que le conflit entre Israël et le Hamas se poursuit. Image: NurPhoto

Paris, France, 2013: faire la queue devant une boulangerie fait partie du paysage urbain. Surtout devant celle qui remporte le «Grand Prix de la baguette». Elle obtient alors le privilège de fournir l’Élysée pendant un an — et donc le chef de l’État en exercice. Qui ne voudrait pas goûter la baguette présidentielle primée? Image: Shutterstock

Les élections

Lidroo, Cachemire sous administration indienne, 2024: un soldat monte la garde tandis que des femmes font la queue pour voter aux élections législatives indiennes. Officiellement, la présence des forces armées vise à prévenir les attentats et les affrontements politiques — autrement dit à garantir un scrutin libre et équitable. Les critiques y voient plutôt une tentative d’intimidation de la population.

Image: AP Photo/Dar Yasin

Houston, Texas, États-Unis, 2024: attendre pour voter est fréquent, notamment au Texas, en Géorgie et en Caroline du Sud. Les temps d’attente sont plus longs dans les quartiers majoritairement noirs et latino, selon des analyses fondées sur les données de localisation des smartphones. Les zones à faibles revenus disposent en moyenne de moins de bureaux de vote, de machines et de personnel — révélant une inégalité structurelle.

Image: AP

Kajiado, Kenya, 2022: des Maasaï font la queue devant une école pour voter à la présidentielle, remportée de justesse par l’actuel dirigeant, William Ruto. Image: AP

Hôtel de ville, Johannesburg, Afrique du Sud, 2024: ici aussi, les électeurs attendent pour glisser leur bulletin dans l'urne. L’Assemblée nationale et les neuf parlements provinciaux ont été renouvelés — pour la septième fois depuis la fin de l’apartheid.

Image: Celine Clery/AFP/Getty Images

Le tourisme

Paris, France, 2008: file d’attente pour la tour Eiffel; entre 20 000 et 25 000 visiteurs montent chaque jour dans cette structure métallique de 330 mètres de haut. Image: AP

Mont Everest, Himalaya, 2019: cette image a fait le tour du monde. Embouteillage sur l’arête sommitale du plus haut sommet de la planète. Les alpinistes sont restés trop longtemps dans la «zone de la mort», entre 7900 et 8849 mètres d’altitude, où l’oxygène devient si rare que le corps ne dispose plus que d’environ un tiers de la quantité habituelle. Le mal de l'altitude peut y être rapidement fatal: épuisement, désorientation, œdèmes cérébraux et pulmonaires, troubles du rythme cardiaque ou accidents vasculaires cérébraux. Onze personnes ont péri sur l’Everest cette année-là. Fermé en 2020 en raison de la pandémie, le sommet a de nouveau enregistré onze décès en 2021. L’année 2023 a été la plus meurtrière depuis, avec au moins 17 victimes. Des preuves de qualification sont désormais exigées pour tenter l’ascension, mais aucun quota — bien que demandé par la Cour suprême du Népal en 2024 — n’a encore été instauré. En revanche, le prix du permis d’ascension est passé en 2025 de 11 000 à 15 000 dollars pour les alpinistes étrangers.

Image: AP @Nimsdai Project Possible

Les inondations

Lahore, Pakistan, 2007: des rues inondées obligent les habitants à se déplacer en file. Le changement climatique accroît la fréquence et l’intensité des phénomènes causés chaque été par la mousson dans ce pays d’Asie du Sud. En 2022, la catastrophe a touché environ 33 millions de personnes et fait plus de 1700 morts. Par moments, près d’un tiers du Pakistan était sous les eaux.

Image: AP

La santé

Royaume-Uni, 2025: des patients pris en charge dans les couloirs des hôpitaux à travers tout le pays, faute de lits disponibles. Cet «corridor care» donne à voir la surcharge chronique du système de santé britannique. Le Royal College of Emergency Medicine (RCEM) estime qu’en Angleterre, en 2023, entre 250 et 268 patients par semaine seraient morts prématurément en raison de retards extrêmes aux urgences (où l'on attend parfois plus de douze heures avant une admission). Image: acutemedicine

La migration

Tijuana, Mexique, 2023: des migrants peuvent entrer aux États-Unis via le poste frontalier de Chaparral. Cela leur était possible via l’application CBP One, qui faisait passer un entretien pour demander l’asile. Peu après son retour au pouvoir, Donald Trump a fait désactiver ce système début 2025. Les rendez-vous déjà attribués ont été annulés et la prise de rendez-vous supprimée avec effet immédiat. Des milliers de personnes se sont retrouvées bloquées au Mexique ou à la frontière, désormais largement fermée aux demandeurs d’asile. Le mot d’ordre: «Remain in Mexico».

Image: Los Angeles Times

La fête

Berghain, Berlin, Allemagne, 2024: ici, attendre fait partie de l’expérience ; c’est un rituel, une initiation. Ceux qui, après des heures de file, sont jugés « social fit » par le videur peuvent enfin entrer. En cas de refus, le motif reste secret, ce qui renforce la mystique du temple techno et nourrit son aura insaisissable. Et pour que cela demeure, toute photographie est interdite à l’intérieur. Le Berghain n’existe que dans l’instant présent.

Image: www.imago-images.de

(Traduit de l'allemand par Valentine Zenker)