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Europa-Park: on en sait plus sur le remplaçant d'Euro-Mir

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Euro-Mir restera en service jusqu’à la fin de la saison 2026.Image: www.imago-images.de

Europa-Park: on en sait plus sur le remplaçant d'Euro-Mir

Alors que la fin des célèbres montagnes russes approche, de premières informations concernant l’attraction qui les remplacera viennent d'être dévoilées.
20.05.2026, 13:1020.05.2026, 13:10

L’attraction Euro-Mir, âgée de près de 30 ans, a depuis longtemps acquis un statut culte auprès des visiteurs. Le choc a donc été important parmi les fans lorsque Europa-Park a annoncé l’an dernier que le manège serait bientôt remplacé.

Euro-Mir restera en service jusqu’à la fin de la saison 2026, avant le début d’un vaste chantier de transformation. Le projet prévoit le démontage complet des montagnes russes actuelles afin de construire une nouvelle attraction.

Euro-Mir risque de disparaître d'Europa-Park

Selon le site Baden24.de, son ouverture est prévue pour 2028. Les emblématiques tours d’Euro-Mir, visibles de loin, devraient être conservées sous une forme similaire, a précié la porte-parole du parc Leah Borer. Le maintien des wagons rotatifs est également envisagé.

Quel avenir pour la bande-son?

Un détail préoccupe particulièrement les passionnés: la musique «Project Euromir – Lift off!». Beaucoup craignent de voir disparaître ce morceau très apprécié avec la fermeture de l’attraction.

Pour l’instant, aucune décision officielle n’a été annoncée. Le parc s’est contenté d’indiquer qu’il était conscient du statut emblématique de cette bande-son. Reste à savoir si elle accompagnera aussi la future attraction lors de son inauguration.

La reconstruction sur le site actuel d’Euro-Mir est devenue nécessaire parce que les montagnes russes ont atteint la fin de leur durée de vie technique. La nouvelle attraction doit intégrer une technologie modernisée ainsi qu’un nouveau tracé.

Son nom devrait également changer. Toute la zone autour du manège restera consacrée à l’univers spatial. Pour ce projet, le parc souhaite collaborer avec l’Agence spatiale européenne (ESA). (vro/trad.jzs)

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