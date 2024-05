Des affrontements ont éclaté sur le campus de l'Université UCLA à Los Angeles Image: Capture d'écran X

Pro-palestiniens et pro-israéliens s'affrontent à Los Angeles

Des groupes pro-palestiniens et pro-israéliens s'affrontent sur le campus de l'Université UCLA à Los Angeles. Des étudiants ont établi un campement au coeur de la structure.

Des affrontements ont éclaté mercredi en marge de rassemblements pro-palestiniens sur le campus de l'Université UCLA, à Los Angeles, selon des images retransmises par les télévisions américaines.

La police de Los Angeles «a immédiatement répondu à l'appel à l'aide sur le campus (des autorités universitaires, ndlr)», a écrit sur X un porte-parole de la ville, Zach Seidl.

Des manifestants et des contre-manifestants s'affrontaient à coups de bâton, se lançaient des objets et tiraient des feux d'artifice les uns sur les autres, selon les images. Les heurts qui ont débuté juste avant l'aube opposent des groupes pro-palestiniens et pro-israéliens, selon CNN.

Depuis deux semaines, de nombreux dirigeants d'universités à travers le pays font face à des manifestants, parfois quelques dizaines seulement, qui occupent leur campus pour s'opposer à la guerre menée par Israël à Gaza contre le Hamas.

Des étudiants pro-palestiniens ont établi un campement en plein coeur du campus. Keystone

Des étudiants pro-palestiniens ont ainsi établi un campement en plein coeur du campus de UCLA, sur une pelouse entourée de barricades.

Bousculades et insultes

Le chancelier d'UCLA, Gene D. Block, avait mis en garde, avant ces heurts, contre la présence parmi les manifestants pro-palestiniens occupant le campus, de personnes extérieures à l'université.

Dimanche, des manifestants pro-palestiniens et pro-israéliens, soutenus par de nombreux manifestants extérieurs au campus, en étaient venus aux mains, avec des bousculades et des insultes.

«Beaucoup de manifestants et de contre-manifestants pratiquent leur militantisme de manière pacifique. Mais d'autres emploient des méthodes franchement choquantes et honteuses» Gene D. Block, UCLA

Barricades à New York

«Nous avons été témoins d'actes de violence. Ces incidents ont provoqué, tout particulièrement chez nos étudiants juifs, une profonde anxiété et de la peur», a-t-il ajouté.

La police de New York a délogé mardi soir des manifestants pro-palestiniens barricadés dans un bâtiment de l'université Columbia, intervenant manu militari dans l'épicentre de la mobilisation pro-palestinienne sur les campus américains. (ats)