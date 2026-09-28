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Selon le guide suprême, les Etats-Unis devront quitter le Moyen-Orient

Motorbikes drive past Iranian missiles and banners showing portraits of the Iranian Supreme Leader Ayatollah Mojtaba Khamenei, center, and the late armed forces commanders and nuclear scientists, who ...
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Selon le guide suprême, les Etats-Unis devront quitter le Moyen-Orient

Le guide suprême iranien Mojtaba Khamenei a estimé lundi que les Etats-Unis finiront par quitter le Moyen-Orient après avoir essuyé des «coups douloureux» dans le détroit d'Ormuz, au coeur du conflit entre Téhéran et Washington.
28.09.2026, 21:0328.09.2026, 21:03

Le dirigeant, qui n'a pas été vu en public depuis sa désignation en mars à la tête de la République islamique, s'exprimait via un communiqué qui lui est attribué, relayé par la télévision d'Etat.

«Aujourd'hui, après avoir subi des coups douloureux face aux vaillants combattants et aux gardiens du détroit d'Ormuz, ils (les ennemis) ne s'aventurent plus au-delà de la mer d'Arabie», a écrit Mojtaba Khamenei, sans toutefois explicitement mentionner les Etats-Unis.

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«Chaque fois qu'ils ont pris ce risque, ils n'ont fait que se porter préjudice. Il ne faudra pas longtemps pour que la mer d'Arabie, elle aussi, se libère de leur présence», a poursuivi Mojtaba Khamenei, toujours selon des propos rapportés.

La mer d'Arabie, qui s'étend de la péninsule arabique vers l'Inde plus à l'est, est le point de passage maritime obligé pour se rapprocher des côtes iraniennes et du détroit d'Ormuz.

L'Iran et les Etats-Unis se disputent le contrôle du détroit car il constitue une voie maritime stratégique: un cinquième des hydrocarbures mondiaux y transitait avant la guerre.

Téhéran a verrouillé cette voie dans la foulée du déclenchement de la guerre le 28 février par Israël et les Etats-Unis, ce qui a contribué à faire flamber les cours du pétrole. Washington a riposté en instaurant un blocus des ports iraniens. (sda/ats/afp)

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