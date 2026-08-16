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Inondations meurtrières dans l’Indiana: au moins cinq morts

Inondations meurtrières dans l’Indiana: au moins cinq morts

De violents orages et des inondations historiques ont frappé l’Etat américain de l’Indiana cette semaine, faisant au moins cinq morts et provoquant des centaines d’évacuations.
16.08.2026, 08:0216.08.2026, 08:02
This aerial photo provided by the Indianapolis Fire Department shows flooding in northern Indianapolis, Ind., Saturday, Aug. 15, 2026. (Indianapolis Fire Department via AP) Indiana Extreme Weather Flo ...
Le gouverneur Mike Braun a demandé l’aide du gouvernement fédéral après s’être entretenu avec Donald Trump.Keystone

Au moins cinq personnes sont mortes dans des inondations et des orages meurtriers cette semaine dans l'Etat américain du Midwest de l'Indiana, a annoncé à la presse le gouverneur Mike Braun.

Des dizaines d'autres personnes ont été secourues des zones inondées et des centaines ont été évacuées, a rapporté le quotidien local The Indianapolis Star.

La tempête a commencé à frapper l'Indiana le 11 août, a indiqué Braun dans un communiqué, lors d'un épisode qui a inclus «une activité tornadique et un derecho», c'est-à-dire une tempête de vent étendue et durable.

«Les ressources sont bonnes, et quand on dispose de fonds de réserve pour les jours difficiles et d'un surplus, en raison du fait que, je pense, la façon dont le gouvernement est géré nous place dans une très bonne situation.»
Braun

Le gouverneur a néanmoins demandé une aide fédérale et a déclaré sur X qu'il avait parlé samedi au président des Etats-Unis, Donald Trump, «au sujet des violentes tempêtes et des inondations historiques», afin de solliciter de l'aide. (dal/ats/afp)

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