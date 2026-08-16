Inondations meurtrières dans l’Indiana: au moins cinq morts
Au moins cinq personnes sont mortes dans des inondations et des orages meurtriers cette semaine dans l'Etat américain du Midwest de l'Indiana, a annoncé à la presse le gouverneur Mike Braun.
Des dizaines d'autres personnes ont été secourues des zones inondées et des centaines ont été évacuées, a rapporté le quotidien local The Indianapolis Star.
La tempête a commencé à frapper l'Indiana le 11 août, a indiqué Braun dans un communiqué, lors d'un épisode qui a inclus «une activité tornadique et un derecho», c'est-à-dire une tempête de vent étendue et durable.
Le gouverneur a néanmoins demandé une aide fédérale et a déclaré sur X qu'il avait parlé samedi au président des Etats-Unis, Donald Trump, «au sujet des violentes tempêtes et des inondations historiques», afin de solliciter de l'aide. (dal/ats/afp)