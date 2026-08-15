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Italie: l'aéroport de Catane à nouveau ouvert après l'éruption de l'Etna

L'aéroport de Catane à nouveau ouvert après l'éruption de l'Etna

epa13166965 Travelers at Fontanarossa Airport in Catania, Italy, 13 August 2026. All flights arriving at and departing from Catania Airport have been suspended due to heavy ashfall caused by activity ...
De nombreux voyageurs ont été pris de cours par la fermeture soudaine de l'aéroport de Catane suite à l'éruption de l'Etna.Keystone
Après une semaine d'interruption suite à l'éruption de l'Etna, l'aéroport de Catane, en Sicile, a rouvert ses portes aux voyageurs samedi.
15.08.2026, 22:1115.08.2026, 22:11

L'aéroport italien de Catane, en Sicile, a rouvert samedi après avoir suspendu ses vols pendant une semaine en raison d'une éruption de l'Etna, volcan voisin qui a projeté des cendres dans le ciel.

Les vols ont repris à 14 heures après l'abaissement du niveau d'alerte lié à l'activité volcanique du rouge à l'orange, a indiqué l'aéroport sur son site internet. La suspension des vols a perturbé les projets de milliers de vacanciers. L'aéroport avait entamé le 8 août une série de fermetures qui ont été prolongées jour après jour.

De nombreux visiteurs

L'éruption a également attiré de nombreux visiteurs sur l'Etna, où d'impressionnantes coulées de lave pouvaient être observées de près. Culminant à plus de 3300 mètres, l'Etna est le plus haut volcan actif d'Europe et a connu de fréquentes éruptions au cours des 500 000 dernières années.

En 2024, environ 12 millions de passagers ont transité par l'aéroport international de Catane, qui dessert la partie orientale de la Sicile, l'une des destinations touristiques les plus prisées d'Italie. (btr/ats)

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