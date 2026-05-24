Cette journaliste d'ABC News a tout entendu. Image: capture d'écran/ABC

«Baissez-vous!»: Ces journalistes ont eu la peur de leur vie

Une journaliste d’ABC News enregistrait une vidéo près de la Maison-Blanche lorsque des coups de feu ont dans la nuit de samedi (heure Suisse). D'autres ont également entendu les coups, comme le montrent des vidéos relayées sur les réseaux sociaux.

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Ils y étaient. Des journalistes américains ont assisté en direct aux tirs près de la Maison blanche, samedi, voit-on sur des vidéos qui pullulent sur les réseaux sociaux.

Une journaliste d’ABC News enregistrait une vidéo près de la Maison-Blanche lorsque des coups de feu ont dans la nuit de samedi (heure Suisse).

C'est par ici 👇 capture d'écran/ABc

Pour rappel, un homme a ouvert le feu samedi soir contre un poste de contrôle de sécurité près de la Maison Blanche à Washington. Il a été mortellement blessé par les policiers du Secret Service qui ont riposté, selon les autorités.

Les détails ici Un homme abattu après avoir ouvert le feu près de la Maison Blanche

Une journaliste d’ABC News enregistrait une vidéo près de la Maison Blanche lorsque des coups de feu ont éclaté samedi soir, relate 20 minutes.

Un autre journaliste semble avoir été témoin de la scène, d'après une vidéos relayée par le média Ouest France (ci-dessus). (dag)