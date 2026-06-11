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La rencontre Etats-Unis - Iran prévue au Bürgenstock n'aura pas lieu

Suivez en direct les dernières infos sur le conflit entre Israël et l'Iran, avec l'implication des Etats-Unis, qui embrase le Moyen-Orient.
11.06.2026, 12:3019.06.2026, 07:07
Team watson
Team watson
  • Israël et les Etats-Unis commencent à bombarder l'Iran le 28 février. Téhéran riposte en frappant Israël et de nombreux pays du Golfe.
  • La guerre s'élargit au Liban, qu'Israël bombarde à de nombreuses reprises.
  • Un cessez-le-feu est conclu le 8 avril 2026, mais il ne permet pas la levée du blocus du détroit d'Ormuz ni la fin des combats au Liban entre Israël et le Hezbollah.
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7:01
Pas de discussions vendredi au Bürgenstock
Les discussions prévues vendredi entre les Etats-Unis et l’Iran au Bürgenstock n’auront pas lieu. Elles ont été reportées.

«La Suisse reste à disposition et poursuit les préparatifs», a affirmé le porte-parole du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) Nicolas Bideau. Elle «reste pleinement engagée dans ses efforts pour favoriser le dialogue».

Après la signature mercredi de leur protocole d’accord, les Etats-Unis et l’Iran auraient dû formellement lancer vendredi les 60 jours de négociations vers un accord final, notamment sur le nucléaire. Le mémorandum est toutefois entré en vigueur.

Attendus, le vice-président américain JD Vance et le président du Parlement iranien Mohammad Ghalibaf ont reporté leur déplacement.
5:50
JD Vance ne viendra pas en Suisse vendredi
Le vice-président des Etats-Unis JD Vance ne se rendra pas en Suisse jeudi vendredi pour entamer les pourparlers en vue d'un accord final avec l'Iran, a annoncé la Maison Blanche dans un communiqué.

«Les plans pour les discussions techniques à venir n'ont pas été finalisés, et la délégation américaine s'est préparée à partir à la première opportunité. Mais la logistique pour ces négociations n'a jamais été simple ni prévisible. Pour le moment, le vice-président ne partira pas», détaille le communiqué.
Commentaire
Et c’est qui la cocue, hein?
JD Vance avait auparavant affirmé que le délai de 60 jours pour l'accord final de paix entre les Etats-Unis et l'Iran courait à partir de jeudi et qu'il pourrait se rendre «ce week-end» en Suisse, mais sans pouvoir le garantir.
21:05
Le guide suprême iranien dit avoir approuvé l'accord avec les USA
Le guide suprême iranien, l'ayatollah Mojtaba Khamenei, a déclaré jeudi avoir approuvé l'accord avec les États-Unis pour mettre fin à la guerre, malgré une «opinion différente» sur la question, sans plus de détails.

Selon lui, le président iranien – en tant que président du Conseil suprême de sécurité nationale – l'a aussi assuré que «si la partie américaine formule des exigences excessives» dans la suite des négociations en vue d'un accord final, «ils ne s'y soumettront pas».

«Il est évident que les négociations en face-à-face qui se tiendront à l'avenir ne présagent pas de l'acceptation du point de vue de l'ennemi», a souligné le guide suprême.

Le dirigeant n'a pas été vu en public depuis son entrée en fonction en mars, à la suite de l'assassinat de son père et prédécesseur, l'ayatollah Ali Khamenei.

Mojtaba Khamenei a encore affirmé que Donald Trump avait «par désespoir, actionné toutes sortes de leviers» pour obtenir cet accord avec l'Iran, afin de mettre fin à la guerre.
19:58
L'armée américaine annonce avoir levé son blocus des ports iraniens
L'armée américaine a annoncé avoir levé jeudi son blocus maritime des ports iraniens après avoir empêché pendant plus de deux mois les navires de débarquer en Iran ou d'en partir.

«Les forces américaines n'entravent pas le passage des navires à destination ou en provenance des ports iraniens sur le golfe d'Arabie (réd: nom utilisé par l'administration américaine actuelle pour désigner le Golfe) et le golfe d'Oman. Toutes les opérations de mise en oeuvre du blocus militaire américain ont cessé», précise le communiqué du Centcom.

Il prévient cependant que des bâtiments militaires américains «resteront dans cette zone pour s'assurer que l'ensemble des aspects de l'accord sont bien respectés et appliqués.» Les forces américaines «ont laissé plus d'une douzaine de bateaux passer au travers de notre blocus maritime», avait déclaré une heure plus tôt le vice-président américain JD Vance.

Les Etats-Unis de Donald Trump avaient imposé le 13 avril ce blocus en réponse au verrouillage du détroit d'Ormuz par l'Iran.
18:26
Vance pense aller «ce week-end» en Suisse pour des négociations
Le vice-président américain JD Vance a dit jeudi qu'il comptait se rendre en Suisse pour négocier avec l'Iran, en disant que le déplacement pourrait avoir lieu «ce week-end», mais sans pouvoir le garantir.

«Nous pensions que ces négociations techniques allaient commencer à un moment ou un autre ce week-end. C'est toujours le projet mais cela pourrait changer parce qu'il n'est pas facile d'avoir des réponses d'un pays comme l'Iran, donc nous allons essayer de savoir quand exactement cela se produira. Je présume ce week-end mais je n'en suis pas sûre», a dit le vice-président américain.
17:06
La visite du premier ministre pakistanais en Suisse reportée
Le premier ministre pakistanais, Shehbaz Sharif, a reporté une visite en Suisse prévue pour vendredi, le jour où l'accord entre les Etats-Unis et l'Iran sur la fin de la guerre au Moyen-Orient devait être signé, a déclaré à l'AFP son porte-parole jeudi, au lendemain de la signature électronique de l'accord à distance.



«La visite envisagée a été reportée car le protocole d'accord d'Islamabad a déjà été signé électroniquement (réd: par les Etats-Unis et l'Iran), est entré en vigueur et est désormais en cours de mise en oeuvre», a dit Mosharraf Zaidi, ajoutant que le Pakistan, pays médiateur, soutiendrait la prochaine étape au «niveau technique».
15:18
Trois morts dans des frappes israéliennes dans le sud du Liban
Trois personnes ont été tuées jeudi dans des frappes israéliennes menées dans le sud du Liban, selon un média d'État libanais. Ces attaques sont intervenues malgré l'accord conclu entre les États-Unis et l'Iran, qui prévoit la cessation des hostilités sur l'ensemble des fronts régionaux, y compris au Liban. L'Agence nationale d'information (Ani, officielle) a indiqué qu'un «drone ennemi a visé une voiture» dans la région de Kfar Tebnit, où les forces israéliennes ont avancé en profondeur, faisant deux tués.

Elle avait annoncé «un tué et un blessé grave», dans un premier temps. Un autre drone a tué un homme dans le village voisin de Zebdine, selon l'Ani. De son côté, l'armée israélienne a annoncé jeudi la mort d'un de ses soldats, la veille, lors d'un incident dans le sud du Liban au cours duquel sept autres militaires ont été blessés.
15:16
Accord Etats-Unis-Iran: les armes nucléaires n'ont apporté aucun avantage
L'accord entre les Etats-Unis et l'Iran pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient prouve que les armes nucléaires n'offrent aucun avantage stratégique, a conclu jeudi l'ONG Campagne internationale pour l'abolition des armes nucléaires (ICAN). L'ICAN souhaite que les gouvernements «tirent la bonne conclusion d'une guerre dans laquelle les armes nucléaires se sont révélées à la fois dangereuses et stratégiquement non pertinentes», selon un communiqué.

L'accord destiné à stopper un conflit qui a ébranlé l'économie mondiale signé mercredi par le président américain, Donald Trump, et le président iranien, Masoud Pezeshkian, jette les bases de négociations détaillées sur le programme nucléaire iranien et sur un allègement des sanctions visant Téhéran. L'ICAN, prix Nobel de la paix 2017 pour son rôle clef dans l'élaboration du Traité sur l'interdiction des armes nucléaires (TIAN), a insisté sur le fait que l'accord révélait à quel point les arsenaux nucléaires américain et israélien leur avaient offert peu d'avantages.

«La leçon de cette guerre est l'exact opposé de ce que les Etats dotés de l'arme nucléaire voudraient nous faire croire», selon la directrice de l'ICAN, Melissa Parke. «Deux puissances nucléaires ont attaqué un pays dépourvu d'armes nucléaires, et ce sont les puissances nucléaires qui ont été contraintes d'arrêter», a-t-elle poursuivi dans un communiqué.
15:12
Appel pour une aide de la Suisse aux victimes civiles de Gaza
De nombreuses personnalités suisses, issues des milieux politiques, de la santé, de la culture ou de l'économie en appellent au Conseil fédéral pour qu'il s'engage en faveur de la population civile de Gaza. La Suisse doit accueillir et soigner des victimes de cette guerre, en particulier de femmes et d'enfants gravement blessés ou malades, comme cela a déjà été le cas fin 2025.

Les signataires de l'appel se disent consternés par la situation difficile que continue de vivre la population de la bande de Gaza. La faim, la soif et le manque de soins médicaux causent de grandes souffrances au sein de la population civile, en particulier chez les personnes les plus vulnérables, selon l’appel, notamment signé par les anciens conseillers fédéraux Micheline Calmy-Rey, Ruth Dreifuss et Joseph Deiss. Les entraves extrêmes imposées au travail des organisations non gouvernementales, les restrictions à l’importation de biens de première nécessité et de matériel médical, ainsi que par les déplacements forcés persistants de la population n'ont pas arrangé la situation. Et les signataires d'appeler le Conseil fédéral à exiger des responsables politiques et militaires israéliens l’ouverture des frontières pour l’acheminement de l’aide humanitaire et l’évacuation des blessés.

Selon l'appel, Berne doit aussi exiger d'Israël la cessation de toutes les attaques contre les établissements de santé. En outre, les médias devraient se voir accorder l’accès à Gaza afin de rendre compte de la situation et des besoins de la population. Selon la volonté des signataires, le Conseil fédéral doit également déclarer que le gouvernement israélien devra s'attendre à des sanctions ciblées à l'encontre de personnes, d'entreprises et d'institutions, s'il ne met pas fin aux pratiques qui enfreignent le droit international humanitaire.
14:02
Trump balaie les critiques après l'accord avec l'Iran
Donald Trump a balayé jeudi les critiques après la signature d'un accord avec l'Iran qui apparaît comme favorable à la République islamique et repousse le sujet central du nucléaire à de nouveaux pourparlers, dont le coup d'envoi est prévu vendredi en Suisse.

«Ces imbéciles, qui pensent que je n'ai pas été assez dur avec l'Iran, alors que la Bourse vient d'atteindre un RECORD HISTORIQUE et que les prix du pétrole sont en train de 'chuter', sont soit jaloux, soit malhonnêtes, soit stupides», a tonné le milliardaire américain sur son réseau Truth Social.
13:05
L'Iran affirme que son programme balistique n'est pas au menu
L'Iran a affirmé jeudi que son programme balistique n'était pas au menu des négociations à venir avec les Etats-Unis, au lendemain de la signature d'un protocole d'accord pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient.

«Les missiles iraniens servent à être tirés, pas à être négociés», a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères Esmaïl Baghaï dans un entretien à la télévision d'Etat: «les capacités de défense iraniennes ne feront pas l'objet de discussions, d'aucune façon, avec qui que ce soit».

Les présidents américain Donald Trump et iranien Massoud Pezeshkian ont signé mercredi à distance un protocole d'accord visant à mettre un terme au conflit déclenché par une attaque israélo-américaine sur l'Iran le 28 février, et qui s'est propagé à une grande partie du Moyen-Orient.

Ce texte ouvre une période de 60 jours pour des négociations en détail sur le programme nucléaire iranien et une levée de sanctions contre Téhéran.

En revanche, le programme balistique iranien, une inquiétude de longue date des Américains et de leurs alliés israéliens, n'est pas mentionné dans le texte de l'accord.
12:19
Israël annonce couper les contacts avec Kaja Kallas
Le ministre israélien des Affaires étrangères a annoncé jeudi qu'il coupait tous les contacts avec la cheffe de la diplomatie de l'Union européenne Kaja Kallas, lui reprochant d'avoir comparé son pays à l'ancien régime raciste sud-africain.



«Récemment, il a été rapporté que lors de sa visite au Mexique, elle avait comparé Israël au régime d'apartheid qui existait en Afrique du Sud», a écrit Gideon Saar sur son compte X. «En conséquence, en tant que ministre des Affaires étrangères de l'Etat d'Israël, je n'ai pas d'autre choix que de couper tous les contacts avec Mme Kallas tant qu'elle ne se sera pas rétractée», a-t-il ajouté.
12:18
Un mort lors d'une frappe israélienne dans le sud du Liban
Un homme a été tué lors d'une frappe israélienne dans le sud du Liban jeudi, selon un média d'Etat, quelques heures après la signature de l'accord entre les Etats-Unis et l'Iran qui prévoit la fin de la guerre sur tous les fronts de la région, dont le Liban. L'Agence nationale d'information (Ani, officielle) a indiqué qu'un «drone ennemi a visé une voiture» dans la région de Kfar Tebnit, où les forces israéliennes ont avancé en profondeur, faisant «un tué et un blessé grave».

De son côté, l'armée israélienne a annoncé jeudi la mort d'un de ses soldats, la veille, lors d'un incident dans le sud du Liban au cours duquel sept autres militaires ont été blessés.
12:17
Les Chambres fédérales insistent sur la solution à deux Etats
La Suisse doit continuer à s'engager activement en faveur de la solution à deux Etats dans le conflit israélo-palestinien. Le National a adopté jeudi, par 120 voix contre 66, une motion socialiste du Conseil des Etats en ce sens. Une solution au conflit doit se baser sur les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité de l'ONU, à savoir le retrait d'Israël des territoires palestiniens occupés en 1967 lors de la guerre des Six Jours et le respect de la sécurité d'Israël, demande le sénateur Carlo Sommaruga (PS/GE), à l'origine du texte.



Le motionnaire demande aussi que la Suisse se joigne activement à un Etat ou un groupe d'Etats qui lanceraient un tel processus. Il souhaite encore que Berne promeuve le pays ou la Genève internationale comme lieu de négociations.

«Les droits fondamentaux des Palestiniens continuent d'être violés, tant dans la bande de Gaza qu'en Cisjordanie», a déclaré Laurence Fehlmann Rielle (PS/GE) pour la commission. Il convient d'agir au vu de cette «situation préoccupante et instable». La Genevoise a encore regretté que le gouvernement israélien continue de rejeter la solution à deux Etats et de soutenir les colonies de peuplement.
12:16
La Suisse salue la signature de l'accord Iran-Etats-Unis
La Suisse a salué jeudi la signature du protocole d'accord entre l'Iran et les Etats-Unis. Ce document constitue «une étape importante en vue d'une désescalade» au Moyen-Orient, a indiqué le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE). A l'heure actuelle, il est toujours prévu que les Etats-Unis et l'Iran, ainsi que les médiateurs pakistanais et qataris et les autres pays concernés se réunissent demain au Bürgenstock (NW) pour entamer les premières négociations sur la mise en œuvre de l'accord, précise-t-il dans une déclaration transmise à Keystone-ATS.

Selon les services d'Ignazio Cassis, aucune autre information ne peut être fournie pour l'instant «concernant l'ordre du jour et les détails» de cette réunion.
9:53
Le chef de l'AIEA salue la reconnaissance du rôle de l'agence
Le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) salue la signature du protocole d'accord entre les Etats-Unis et l'Iran. Jeudi à Genève, il a relevé que le rôle de son institution était «reconnu» dans ce dossier. «Il est bon qu'un accord soit signé» après un conflit comme celui-là, a affirmé à la presse l'Argentin. Désormais, «il y a du travail à faire» et il faut s'asseoir avec les Américains et les Iraniens, a-t-il ajouté.

Plusieurs scénarios sont possibles sous le point 8 du protocole, y compris une dilution de l'uranium iranien enrichi à 60% sous supervision de l'AIEA. M. Grossi ne veut pas spéculer mais il n'exclut pas d'être présent dès vendredi au Bürgenstock (NW) pour le lancement des négociations vers un accord définitif. «C'est une possibilité», selon lui. «C'est un moment d'énorme responsabilité pour nous», a ajouté Grossi, candidat au poste de secrétaire général de l'ONU. «Le fait que le rôle de l'AIEA soit reconnu» montre l'importance de l'institution, selon lui.
9:52
Pékin «salue» la signature par l'Iran et les Etats-Unis d'un accord
Pékin a dit jeudi saluer la signature par les présidents américain et iranien d'un protocole d'accord prévoyant la cessation immédiate de leurs hostilités, et a appelé les deux camps à des compromis dans la prochaine phase de leurs négociations.

La signature «revêt une signification positive pour apaiser les tensions et renforcer la dynamique du cessez-le-feu. La Chine salue cette évolution», a dit un porte-parole des Affaires étrangères, Lin Jian. «La Chine espère qu'aussi bien les Etats-Unis que l'Iran aborderont la deuxième phase des négociations de manière rationnelle et pragmatique, et feront des concessions réciproques», a-t-il ajouté lors d'un point presse régulier à Pékin.

7:34
Un soldat israélien tué dans le sud du Liban
L'armée israélienne a annoncé jeudi la mort d'un de ses soldats, la veille, lors d'un incident dans le sud du Liban au cours duquel sept autres militaires ont été blessés. Le soldat, un sergent-chef de 29 ans, «est tombé au combat dans le sud du Liban», a indiqué l'armée israélienne dans un communiqué. Les sept autres ont été modérément ou légèrement blessés.

Ce décès est survenu quelques heures avant la signature d'un protocole d'accord entre les Etats-Unis et l'Iran prévoyant l'arrêt immédiat des combats sur tous les fronts, y compris le Liban. Le Liban a été entraîné dans le conflit lorsque le mouvement chiite Hezbollah a tiré le 2 mars des roquettes contre Israël en soutien à Téhéran.

Israël a riposté par des bombardements massifs qui ont fait plus de 3800 morts, selon les autorités libanaises, et une offensive terrestre dans le sud du pays, où ses troupes occupent une partie du territoire. Du côté israélien, 31 soldats et un contractuel civil ont été tués depuis le 2 mars.
22:58
La Suisse est une «hôte appropriée»
La conseillère fédérale Karin Keller-Sutter estime que la Suisse est un lieu approprié pour la signature du protocole d'accord entre les États-Unis et l'Iran.

«La Suisse exerce depuis de nombreuses années un mandat de puissance protectrice, permettant que les échanges d'informations entre les États-Unis et l'Iran transitent par elle. Il sera peut-être possible à l'avenir de continuer à jouer un rôle et d'apporter sa contribution.»

La ministre des finances ne se montre toutefois pas encore optimiste quant à une fin prochaine de la guerre. Elle espère néanmoins que le conflit prendra rapidement fin. «Il s'agit aussi d'une question d'approvisionnement énergétique pour l'économie mondiale et la Suisse», a-t-elle relevé.

Une cérémonie de signature du protocole d'accord est prévue vendredi au Bürgenstock, dans le canton de Nidwald. Le chef négociateur iranien Mohammad Bagher Ghalibaf et le vice-président américain JD Vance doivent y participer. Donald Trump pourrait également être présent.
22:00
Accord USA/Iran: le Liban à «un moment charnière»
Le chef du Hezbollah, Naïm Kassem, a appelé mercredi le pouvoir libanais à profiter du «moment charnière» de l'accord Iran/Etats-Unis, alors qu'un nouveau round de négociations avec Israël est prévu la semaine prochaine.

Le Liban mène depuis avril des négociations directes avec Israël sous l'égide de Washington, que le Hezbollah a rejetées, et que Beyrouth a toujours dissocié des négociations américano-iraniennes.

Le président libanais Joseph Aoun a d'ailleurs souligné mercredi que «le processus des négociations» avec Israël était «indépendant» de l'accord entre les Etats-Unis et l'Iran. Une cinquième session de négociations est prévue la semaine prochaine à Washington entre le Liban et Israël, qui n'entretiennent pas de relations diplomatiques.
Voici les 14 points de l'accord entre Trump et l'Iran
«Les assurances que nous avons reçues et ce sur quoi nous insistons, est que le processus des négociations est indépendant, même si nous appuyons certainement le cessez-le-feu et tout pays qui nous vient en aide, y compris l'Iran», a assuré le président libanais dans son communiqué.

«Compromis»
Naïm Kassem a de son côté réitéré son refus de négociations directes avec Israël, tout en affirmant qu'elles devaient se limiter à «la sécurité mutuelle», sans intégrer un quelconque «projet de désarmer» son mouvement. Et il a estimé que «la principale demande» du Liban doit être de «rétablir la souveraineté du pays».
19:57
Washington dévoile le texte du protocole d'accord avec l'Iran
Les autorités américaines ont dévoilé mercredi le texte du protocole d'accord conclu avec l'Iran, dans lequel Téhéran s'engage notamment à diluer ses stocks d'uranium enrichi dans le cadre de négociations à venir sous 60 jours, en échange de la levée des sanctions.

Il s'agit d'une «victoire majeure», a déclaré un haut responsable américain à propos de cet engagement de l'Iran

Déblocage de 300 milliards de dollars
De plus, les Etats-Unis s'engagent à faciliter le déblocage d'un fonds de 300 milliards de dollars pour la reconstruction et le développement de l'Iran en cas d'accord définitif sur le nucléaire iranien.

L'Iran sera, par ailleurs, autorisé à vendre son pétrole dès la signature formelle de ce protocole d'accord.
17:23
Ormuz: trafic maritime toujours limité, mais des signes de reprise
Le trafic maritime dans le détroit d'Ormuz reste comparable à avant l'accord entre l'Iran et les Etats-Unis, selon la plateforme de suivi maritime Kpler, mais, à l'approche de la réouverture officielle du passage vendredi, de premiers signes de reprise apparaissent.

Depuis l'accord, conclu dans la nuit de dimanche à lundi, huit navires transportant des matières premières ont franchi le détroit lundi, six mardi, d'après les données de Kpler actualisées mercredi. Un rythme comparable à celui de la semaine précédente, avec une moyenne de huit passages quotidiens. Mais, signe d'un climat moins hostile dans la zone, plusieurs pétroliers de la flotte fantôme iranienne, tous sous sanctions internationales, ont rallumé mardi et mercredi leurs transpondeurs, qui étaient éteints depuis des mois pour échapper à la surveillance maritime.
17:22
La Suisse peut jouer un rôle, dit Cassis
Berne entend jouer un rôle dans la suite des négociations entre l'Iran et les Etats-Unis. La Suisse peut intervenir dans la phase de discussions de détail, a déclaré Ignazio Cassis mercredi, à deux jours de la signature officielle prévue au Bürgenstock (NW). «Nous nous réjouissons évidemment» de l'accord entre les Etats-Unis et l'Iran, a déclaré Ignazio Cassis mercredi en marge d'une conférence de l'OSCE à Vienne. Il s'agit toutefois encore d«'un premier pas».

«Nous devons attendre quelques semaines pour voir si le cessez-le-feu tient», la situation également avec le Liban et Israël restant incertaine. Mais la Suisse peut mettre à profit son savoir-faire, une fois le protocole d'accord signé, lors des discussions de détail, a déclaré le Tessinois. Berne représente les intérêts américains en Iran depuis 1979.



Jusqu'à présent, le Pakistan et le Qatar ont été des acteurs clés dans la conclusion de l'accord. Le détroit d'Ormuz devrait rouvrir complètement ces prochains jours. Mais des points clés ne sont pas encore clarifiés. C'est le cas du dossier nucléaire. «Nous ne voulons pas que l'Iran ait l'arme nucléaire. Ce point n'est pas encore résolu», a déclaré la ministre autrichienne Beate Meinl-Reisinger, qui participait à un panel en présence du ministre des affaires étrangères Ignazio Cassis.
17:21
Aoun: les discussions avec Israël distinctes de l'accord USA-Iran
Le président libanais Joseph Aoun a affirmé mercredi que «le processus des négociations» avec Israël est «indépendant» de l'accord annoncé entre Washington et Téhéran pour mettre fin au conflit au Moyen-Orient. Le Liban mène depuis avril des négociations directes avec Israël sous l'égide de Washington, qui sont rejetées par le Hezbollah pro-iranien, et répète vouloir les dissocier.



Mais l'annonce par l'Iran et le médiateur pakistanais que l'accord entre les Etats-Unis et l'Iran pour mettre un terme à la guerre dans la région incluait le front libanais a rebattu les cartes. «Les assurances que nous avons reçues et ce sur quoi nous insistons, est que le processus des négociations est indépendant, même si nous appuyons certainement le cessez-le-feu et tout pays qui nous vient en aide, y compris l'Iran», a assuré le président dans un communiqué.

Il a toutefois ajouté que son pays ne tolèrerait pas «d'ingérence» dans ses affaires internes. «L'Etat libanais est maître de ses décisions et mène pour la première fois les négociations, sans que personne ne négocie pour lui», a insisté Joseph Aoun.
13:31
Cisjordanie: des colons israéliens mettent le feu à deux mosquées
Des groupes de colons israéliens ont mis le feu mercredi à deux mosquées de Cisjordanie, selon des responsables palestiniens locaux. Des journalistes de l'AFP ont constaté des dégâts sur l'un des deux sites. A Jiljiliya (centre), l'équipe de l'AFP a constaté des traces d'incendie et de vandalisme, y compris des inscriptions en hébreu sur les murs calcinés: «En avant!», «Vengeance», «La nuit des mosquées» ou encore «Salut des jeunes des collines» (un mouvement de colons juifs radicaux).

Dans le bâtiment, à l'étage inférieur, sous la salle de prière, des pans de plafond, de murs et des sols sont noircis par la fumée. «Des colons ont incendié la salle des ablutions, endommagé la principale mosquée du village et inscrit des expressions hostiles sur les murs extérieurs», a déclaré à l'AFP Ossama Abdoullah, responsable du conseil du village de Jiljiliya, à une dizaine de kilomètres au nord de Ramallah. Ayant trouvé la porte verrouillée, ils ont mis le feu à la salle réservée aux ablutions située à l'étage inférieur de la mosquée, toujours selon Abdoullah, selon le maire. La Défense civile palestinienne, aidée par des jeunes du village, est parvenue à maîtriser l'incendie, a-t-elle indiqué à l'AFP.



L'autre départ de feu a eu lieu dans le village d'al-Mazraa al-Noubani, à moins de dix kilomètres de là, selon Saad Dagher, le maire de cette localité. Un groupe de colons a jeté un cocktail Molotov sur la mosquée al-Farouk Omar ibn al-Khattab, a-t-il dit par téléphone: «ils ont tenté d'incendier» le lieu de culte «mais le feu n'a touché qu'une partie du bâtiment». D'après lui, le petit groupe d'incendiaires a pris la fuite alors que les habitants du village sortaient de chez eux. L'édile a souligné qu'il s'agissait de «la première» attaque sur une mosquée, après des dégradations sur des maisons ou des installations agricoles.
9:26
Liban: plusieurs frappes israéliennes dans le sud malgré l'accord
Israël a frappé le sud du Liban à plusieurs reprises mercredi matin malgré l'accord conclu entre Téhéran et Washighton, a rapporté l'agence nationale d'information libanaise (Ani, officielle). Ces frappes ont notamment touché la région de Nabatiyé et de Kfartebnit, selon la même source. L'Iran a répété plusieurs fois depuis l'annonce d'un accord avec les Etats-Unis lundi qu'il devait inclure une cessation des hostilités au Liban, où Israël dit viser le Hezbollah allié de Téhéran.

Lundi soir, l'armée iranienne a menacé d'une «réponse sévère» si les attaques israéliennes se poursuivaient. Les frappes israéliennes ont diminué depuis l'annonce de l'accord mais elles ont tout de même continué, tuant cinq personnes depuis, selon l'Ani. Et si certains habitants du sud ont commencé à rentrer chez eux, l'armée libanaise a conseillé d'attendre à cause des «risques de violations» de l'accord de la part d'Israël.
7:04
L'IA Grok a servi dans les frappes en Iran, selon le Pentagone
L'intelligence artificielle (IA) d'Elon Musk, Grok, a servi dans les frappes contre l'Iran, révèle le gouvernement américain dans un mémoire judiciaire défendant les turbines à gaz d'un centre de données géant de la société du multimilliardaire, xAI, visées par une plainte environnementale. Le ministère de la Justice, dans un mémoire déposé le 15 juin et consulté par l'AFP, fait valoir que cette plainte «menace la sécurité nationale, économique et énergétique» du pays, en risquant de couper l'alimentation d'infrastructures d'IA désormais utilisées par l'armée.

Pour étayer cet argument, le ministère fait témoigner Cameron Stanley, responsable de l'IA au Pentagone. Celui-ci déclare sous serment qu'un outil dérivé de Grok, le «Grok Gov Model», est déjà déployé au sein du Project Maven, le programme de ciblage assisté par IA de l'armée, initialement appuyé sur le modèle Claude d'Anthropic.

D'après cette déclaration, les processus de Maven «ont permis aux forces américaines de déployer plus de 2000 munitions sur 2000 cibles distinctes en 96 heures», lors de la guerre contre l'Iran. Le haut fonctionnaire voit dans ces chiffres «le témoignage d'une très grande augmentation de l'efficacité opérationnelle rendue possible par le Grok Gov Model», sans préciser s'il est le seul modèle utilisé par ce programme.

Cameron Stanley affirme que les utilisateurs de Maven consomment «près de 2 milliards de tokens» (unités de calcul) «par jour», soit «jusqu'à 6 millions de pages» traitées, un volume qui rend selon lui l'infrastructure de calcul de xAI indispensable. Les turbines visées par la plainte alimentent Colossus 2, un supercalculateur de xAI qui entraîne Grok, en périphérie de Memphis.

Le NAACP, association de défense des droits des Noirs, poursuit xAI, l'accusant d'exploiter sans permis des dizaines de turbines, en violation de la loi sur la qualité de l'air. Elles polluent des quartiers majoritairement noirs, affirme l'association. xAI soutient que ses turbines sont temporaires et mobiles, et qu'elles ne sont donc pas soumises à cette réglementation.

Fin février, le gouvernement a rompu ses contrats avec Anthropic, qui refusait que ses outils servent à des frappes entièrement automatisées ou à la surveillance de masse des Américains. Le Pentagone s'est alors tourné vers Google, OpenAI et xAI, les trois autres entreprises américaines de l'IA de pointe. Mais cette transition prend du temps et le gouvernement a dû admettre en mars que Claude continuait d'être utilisé pour la guerre en Iran.

L'usage militaire de l'IA suscite la controverse. Chez Google, plus de 600 salariés ont réclamé en avril de ne pas fournir d'IA à l'armée pour des opérations classifiées. Le groupe avait déjà renoncé à Maven en 2018 sous la pression de ses ingénieurs. Proche de Donald Trump, qu'il a soutenu et conseillé, Elon Musk a intégré xAI à son groupe spatial SpaceX en février, qui a réalisé le 12 juin la plus grosse entrée en Bourse de l'histoire.
6:30
Des pétroliers iraniens ont franchi la zone du blocus américain
Des pétroliers iraniens ont franchi la zone du blocus américain des ports iraniens qui était en place depuis environ deux mois, a indiqué mercredi le site de suivi maritime TankerTrackers, avant la signature d'un accord entre Téhéran et Washington prévue vendredi. «Au moins deux supertankers de la National Iranian Tanker Company (NITC), nommés Diona et Hero2, ont franchi le périmètre du blocus de la marine américaine en transportant à eux deux un total de 3,8 millions de barils de pétrole brut iranien», a indiqué le site sur X, faisant état plus tard du passage d'un troisième tanker iranien. «Il s'agit des premières exportations de pétrole brut de l'Iran depuis deux mois.»

TankerTrackers précise avoir analysé le signal des transpondeurs AIS des navires, qu'il a croisé mardi avec des images satellite.

Le gouvernement iranien a indiqué mardi que le blocus américain des ports iraniens, en place depuis environ deux mois, avait été levé, avant la signature d'un accord avec les Etats-Unis prévu vendredi. Les Etats-Unis et l'Iran signeront vendredi en Suisse leur protocole d'accord pour mettre fin au conflit, point de départ de deux mois de négociations, avec comme première étape la réouverture très attendue du détroit d'Ormuz.

Un cinquième du pétrole mondial transite en temps normal par ce passage maritime stratégique, bloqué par Téhéran après les premières frappes israélo-américaines contre l'Iran, fin février. Après avoir déjà nettement reculé ces derniers jours, le cours du baril du pétrole Brent, référence mondiale du brut, est tombé mardi sous la barre des 80 dollars pour la première fois depuis début mars.
22:43
L'Iran menace d'une «réponse sévère» aux attaques d'Israël au Liban
L'armée iranienne a menacé d'une «réponse sévère» aux frappes israéliennes dans le sud du Liban qui ont fait quatre morts mardi, en dépit de l'annonce d'un accord entre les Etats-Unis et la République islamique pour mettre fin à la guerre.

«Si l'armée infanticide du régime sioniste ne met pas un terme à ses agressions dans le sud du Liban, elle devra s'attendre à une sévère réponse de la part des puissantes forces armées de la République islamique d'Iran», a prévenu le commandement des forces armées, Khatam al-Anbiya dans un communiqué cité par la télévision d'Etat Irib.

Selon son décompte, Israël aurait violé le cessez-le-feu au Liban 84 fois depuis l'annonce de l'accord lundi.
19:38
Accord sur l'Iran: restrictions dans le canton de Nidwald
La signature de l'accord entre les États-Unis et l'Iran au Bürgenstock entraînera vendredi des restrictions pour la population du canton de Nidwald. Celles-ci seront toutefois moins importantes que lors de la conférence de paix sur l'Ukraine de 2024.

La mission du canton de Nidwalden consistera avant tout à assurer la sécurité de la population et des personnes qui participeront à la cérémonie de signature au Bürgenstock. Outre la police cantonale de Nidwald, des forces de police supplémentaires, l'armée et d'autres partenaires seront mobilisés.

Pour la population nidwaldienne, cela signifie que des restrictions seront mises en place avant et pendant la signature de l’accord, notamment en matière de circulation routière, d’espace aérien ou de sentiers de randonnée