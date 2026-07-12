Une vignette sera nécessaire pour circuler sur les autoroutes belges Image: MONTAGE WATSON

Les règles vont changer sur les autoroutes belges en 2027

Le projet doit encore obtenir plusieurs approbations, mais la Belgique prévoit de rendre ses autoroutes payantes à partir du 1ᵉʳ mai 2027.

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Les trois régions de Belgique, l'échelon institutionnel compétent pour l'entretien des grands axes routiers du pays, ont annoncé vendredi la mise en place d'une vignette automobile à compter du 1er mai 2027. Celle-ci sera également obligatoire pour les conducteurs étrangers.

Quelle est la situation aujourd'hui?

Les autoroutes sont aujourd'hui gratuites en Belgique, à l'inverse de pays européens comme l'Italie ou la France, où le réseau a été concédé à des groupes privés. Instaurer un mode de paiement pour emprunter les autoroutes belges a fait l'objet de débats récurrents depuis plus de 20 ans, sans jamais aucune concrétisation.

Vendredi, les trois régions ont vanté un système unifié, de nature à doper l'investissement dans l'entretien des grands axes dans toute la Belgique. «Toutes celles et tous ceux qui utilisent nos routes doivent contribuer équitablement à leur entretien», a déclaré le ministre wallon de la Mobilité, François Desquesnes.

Combien ça va coûter?

Ce système de vignette dématérialisée, liée au numéro d'immatriculation et payable sur une plateforme numérique, concernera tous les véhicules de moins de 3,5 tonnes «immatriculés en Belgique comme à l'étranger», qui veulent circuler sur les routes principales et autoroutes, selon l'avant-projet d'accord entre la Flandre, la Wallonie et Bruxelles.

Le coût de la vignette variera en fonction du modèle du véhicule, plus ou moins polluant, avec un prix d'entrée à 90 euros par an pour un véhicule «zéro émission», et ira jusqu'à 125 euros (normes Euro 0 à 3).



Il sera également possible d'acheter une vignette pour 24 heures, 10 jours, un ou deux mois.

Risque d'amende et ultime validation

Les contrôles seront assurés par la région territorialement compétente, notamment par le biais de caméras lisant les plaques d'immatriculation. Une amende administrative de 70 euros est prévue en cas d'infraction.



Le projet d'accord, qui doit encore être approuvé définitivement par les trois régions avant d'être soumis aux autorités européennes, promet des débats politiques nourris.

Le chef de la droite francophone Georges-Louis Bouchez, farouche adversaire de toute nouvelle taxe, a déjà annoncé que la vignette n'aurait «aucune incidence pour les Belges». «Nous réduirons d'autres taxes afin que cela n'ait aucun impact sur votre portefeuille», a-t-il affirmé, dans un publication sur X. (jah/ats)