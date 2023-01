Le militant d'extrême droite Damien Rieu a été pris à son propre piège: après avoir partagé des vidéos dans lesquelles des musulmans sont supposément en train de prier dans l'espace public parisien, un certain Cory Le Guen l'a piégé avec une fausse vidéo. twitter

Comment le faux neveu de Brigitte Macron a piégé un pro-Zemmour

Cette histoire est (beaucoup) plus tortueuse que ça et elle agite les réseaux sociaux français. Au coeur de la polémique, un influent militant d'extrême droite. Depuis plusieurs semaines, Damien Rieu poste sur Twitter des photos et des vidéos de musulmans supposément en train de prier dans l'espace public. On démêle tout ça.

Paris serait-elle soudain envahie par des milliers de musulmans, bien décidés à prier dans ses rues et ses rames de métro? C'est en tout cas le sentiment d'un célèbre militant d'extrême droite qui agite Twitter depuis une semaine. Son nom, Damien Rieu.

Une première vidéo, postée le 26 décembre dernier, a mis le feu aux poudres. On y découvre un homme occupé à prier, dans une rame du RER parisien. Depuis, la polémique prend chaque jour une autre dimension et connaîtra un énième épisode, jeudi soir, sur le plateau de «Touche pas à mon poste».

Les protagonistes

Cette histoire, bâtie sur fond d'islamophobie et de fake news, est (beaucoup) plus compliquée qu'elle en a l'air. Afin de mieux comprendre pourquoi une simple séquence dans le RER secoue la France sur les réseaux sociaux, voici déjà les principaux protagonistes.

Damien Rieu

Influent militant d'extrême droite et fondateur du mouvement Génération identitaire (dissout par le gouvernement il y a trois ans). Ses ennemis? Les musulmans de France.

Plusieurs fois condamné par la justice et obnubilé par la théorie du «grand remplacement», il fricote avec le Rassemblement national avant de rejoindre Zemmour et d'échouer au pied des élections législatives en 2022. Sur Twitter (son terrain de jeu préféré), Damien Rieu est suivi par plus de 170 000 personnes et se considère comme un «lanceur d'alertes».

Depuis plusieurs semaines, il poste régulièrement des vidéos et des photos censées renseigner sur «l'inquiétante islamisation» de la France.

Julien Pain

Journaliste à France Télévisions et grand spécialiste de la désinformation, Julien Pain travaille «dans l’octogone contre les Fake news», selon sa bio Twitter. Régulièrement pris pour cible par l'extrême droite, il est également la bête noire de la sphère complotiste depuis la pandémie de Covid-19. S'il fait partie de l'histoire, c'est parce qu'il a prouvé la mauvaise foi de Damien Rieu, en enquêtant sur sa première vidéo du 26 décembre dernier.

Cory Le Guen

Cette semaine, Cory Le Guen a fait sensation sur Twitter en piégeant Damien Rieu avec une vidéo de son cru, censée représenter un musulman en pleine prière dans une salle d'audience parisienne déserte.

En 2020, en plein confinement, il témoignait notamment pour le média pro-russe RT France.

S'il se présente depuis peu comme un «journaliste indépendant» spécialisé en «écologie et lieux de privation de liberté», ce Breton d'une trentaine d'années a un passé beaucoup plus sinueux. Sa «mythomanie et sa difficulté à rester dans (sa) vie» l'a par exemple poussé, en 2018, à se faire passer pour le neveu de Brigitte Macron et à usurper l'identité de directeurs de cabinets de l'Élysée.

Lors de son procès en 2021, il avait lui-même avoué être attiré par «le statut, le prestige, les privilèges».

«Pendant mon enfance, le mensonge faisait partie du quotidien. J'ai fugué à 17 ans et j'ai commencé à m'inventer des scénarios» Cory Le Guen, durant son procès

Cyril Hanouna

Fidèle à sa ligne éditoriale, l'animateur ne pouvait décemment pas passer à côté de l'affaire. Après avoir convié Cory Le Guen sur son plateau, mardi soir, pour disséquer le piège que le «journaliste» a tendu à Damien Rieu, Hanouna est «suspecté» de vouloir convier le polémiste d'extrême droite jeudi soir, pour «évoquer l'islamisation».

La fameuse vidéo qui a déclenché la polémique:

Le 26 décembre, Damien interpelle les transports publics parisiens sur Twitter: «Peut-être faudrait-il suggérer à la @RATPgroup un règlement invitant les passagers à prier avec légèrement plus de discrétion?» Visionnée onze millions de fois, cette vidéo déclenche une véritable réaction en chaîne. Quand l'extrême droite félicite son «lanceur d'alerte», la gauche crie à la manipulation politique et les internautes se lancent dans une grande vérification des faits. Pour étayer l'enquête, plusieurs membres de la communauté musulmane ne se font pas prier pour lister les nombreuses incohérences.

C'est ensuite au tour de Julien Pain de tordre le cou à l'hystérie générale. Laissant passer les Fêtes, le journaliste de France Télévisions dégoupille 2023 en enquêtant sur cette fameuse scène de prière islamique au beau milieu d'une rame de métro.

Résultat, le 2 janvier 2023: «Une prière musulmane dans le train, selon les réseaux d'extrême droite. Il s'agit en réalité d'une personne qui mendie» Julien Pain, après avoir contacté la RATP

Clap de fin? Loin de là. Bien déterminé à renseigner les Français sur «l'islamisation rampante» de la capitale, Damien Rieu dégaine, dès le lendemain, une nouvelle vidéo filmée dans une station de métro parisienne. Non sans interpeller ironiquement son pire ennemi journaliste. A croire que le militant d'extrême droite possède une réserve illimitée de preuves visuelles qui n'attendent qu'à être dégoupillées.

L'enquête populaire reprend de plus belle sur Twitter, entre humour et consternation, et les internautes ne sont pas dupes: l'affiche qui trône non loin du prieur fait la promotion d'un film sorti en... 2021. Certains commencent aussi à noter les étranges similitudes entre les deux protagonistes dévoilés par le «lanceur d'alerte». Mais ce dernier ne se laissera pas impressionner. Jusqu'au 10 janvier dernier, Rieu postera une demi-douzaine de vidéos et de photos de «musulmans en train de prier», en vrac, dans le métro, dans la rue ou même dans une bibliothèque publique.

Personne ne sait, pour l'heure, d'où proviennent les séquences en question, mais les internautes parient sur l'engagement de comédiens et la mise en scène pure et dure.

Le piège de Le Guen

Ce même 10 janvier, c'est une vidéo d'un tout autre genre qui atterris dans la messagerie privée de Damien Rieu. Dans la séquence, on y trouve bien un homme priant, de dos, cette fois dans une salle d'audience déserte. L'expéditeur? Cory Le Guen.

Ni une, ni deux (ni vérification d'usage), Damien Rieu se contente d'un smiley clin d'oeil pour toute réponse et s'empresse de publier fièrement la vidéo en question. Quelques heures plus tard, le masque tombe. Sur Twitter, Cory Le Guen publie lui aussi ladite séquence, enrichie d'un épilogue un poil différent. Le «journaliste» breton se lève, retire sa casquette, se dirige vers la caméra et dévoile le piège qu'il a tendu au militant d'extrême droite.

«C’est amusant, bien joué, mais tu m’expliques en quoi ça démontre que les autres photos et vidéos sont fausses?» Damien Rieu, sur Twitter, après avoir supprimé la vidéo.

Dans un premier temps, Twitter jubile d'avoir assister en direct à l'effondrement du plan diabolique de Damien Rieu. Et le Guen enchaîne louanges, nouveaux abonnés et demandes d'interview. Après AJ+ et Konbini, c'est au tour de Cyril Hanouna de le convier sur le plateau de «Touche pas à mon poste» le soir-même.

L'arroseur arrosé

Une consécration qui va pourtant très vite se retourner contre le «journaliste» super-héros. Chez Hanouna, son passé d'escroc mythomane remonte à la surface, le forçant à se justifier. Les réseaux ne manquent pas de moquer l'arroseur arrosé et de fouiller les recoins de son existence.

Si l'on en croit certains témoignages sur Twitter, Cory Le Guen aurait fait des siennes, sous divers pseudos et dès l'adolescence, revendiquant tour à tour des missions dans le monde entier et des mandats avec de grands médias français. Un rédacteur du journal luxembourgeois L'Essentiel raconte notamment comment son média a été victime d’une tentative d’arnaque de Le Guen en 2019.

Mais aussi... 5000 euros pour libérer «un ami». Cory Le Guen se cachait-il derrière ce mystérieux journaliste baptisé Kozam qui, quelques jours après l'agression de l'Ukraine par Poutine, aurait été emprisonné par les Russes? Twitter le croit.

Epilogue jeudi soir?

Depuis le piège de Le Guen, aucune nouvelle vidéo de prière islamique n'a fait irruption sur le profil de Damien Rieu. Sur Telegram, puis sur Twitter, ce pro-Zemmour a annoncé qu'il serait sur le plateau de TPMP jeudi soir.

Un message publié jeudi matin sur Telegram.

Tout ça pour ça? Des dizaines de vidéos, des millions de vues, des polémiques tentaculaires, une énième et fâcheuse stigmatisation de la communauté musulmane de France mais... beaucoup d'humour aussi. Si les internautes rivalisent de créativité pour moquer les publications du militant d'extrême droite, laissons au moins à ce dernier une capacité à l'auto-dérision.