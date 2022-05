Fin du ramadan: des millions de musulmans célèbrent l'Aïd al-Fitr

Pour les 1,9 milliard de musulmans du monde entier, la fête de l'Aïd al-Fitr marque la fin du mois de jeûne sacré du Ramadan. Tour du monde en image.

Peshawar, Pakistan. image: keystone

Les musulmans pratiquants se sont abstenus de manger, de boire, de fumer et d'avoir des relations sexuelles pendant un mois, de l'aube au coucher du soleil.

Birmingham, Angleterre. image: keystone

Le soir, les gens se réunissaient ensuite avec des parents, des voisins ou des amis pour rompre le jeûne (iftar) et prier.

Ville de Gaza, bande de Gaza. image: imago-images

Le début et la fin du ramadan peuvent varier légèrement d'un pays à l'autre, car ils dépendent du cycle de la nouvelle lune.

Beyrouth, Liban. image: keystone

Les enfants, les femmes enceintes, les personnes âgées et les personnes exerçant une activité physique intense sont exemptés de l'obligation de jeûner.

Karachi, Pakistan. image: keystone

Le jeûne fait partie des cinq obligations fondamentales pour les musulmans.

Bichkek, Kirghizistan. image: keystone

Les enfants reçoivent des cadeaux et des friandises à l'occasion de la fête de l'Aïd, qui dure trois jours.

Depok, Indonésie. image: keystone

L'Arabie saoudite, qui abrite La Mecque et Médine, les deux lieux les plus saints de l'Islam, a déclaré dimanche dernier jour du mois de jeûne et lundi début de l'Aïd al-Fitr.

Le Caire, Egypte. image: keystone

En Suisse aussi, les musulmans fêtent l'Aïd à partir de lundi. En Afghanistan, en revanche, les festivités avaient déjà commencé dimanche.

Yogyakarta, Indonésie. image: imago-images

Prix à la hausse Cette année, la fête dite de l'Aïd s'accompagne à nouveau de restrictions pour de nombreuses personnes en raison de la hausse des prix de la nourriture et du carburant. Les deux années précédentes, c'étaient les mesures dues au Covid-19 qui avaient déjà provoqué une certaine retenue lors des festivités.

De nombreux pays arabes dépendent de la Russie et de l'Ukraine qui leur fournissent principalement le blé et l'huile de tournesol. En raison de la guerre menée par la Russie sur le sol ukrainien, les denrées alimentaires sont devenues chères, voire rares dans certains pays qui fêtent aujourd'hui la fin du ramadan.



(ats/dpa)