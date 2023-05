Dévoré par les poux, décharné: un détenu américain succombe

Son corps abritait «un nombre incalculable d'insectes», y compris dans le nez et la bouche, ainsi que de «multiples piqûres sur les bras et les jambes», ajoute le docteur, qui juge possible que le nombre élevé de poux ait causé une anémie.

Grâce à des fonds payés par le joueur de football Colin Kaepernick, qui est très impliqué dans le mouvement Black Lives Matter de lutte contre le racisme et les violences policières, sa famille avait mandaté un médecin légiste indépendant pour en savoir plus.

Une autopsie officielle avait jugé que les causes de la mort étaient «indéterminées» sur fond de «troubles schizophréniques et bipolaires».

Sous-alimenté, déshydraté, et dévoré par les poux: un détenu schizophrène est mort à cause «de graves négligences» dans une prison du sud des Etats-Unis, selon un rapport d'autopsie rendu public lundi.

AK-47, la «meilleure amie» de la reine dont Charles a acheté le silence

La «meilleure amie» d'Elizabeth II a façonné le style inimitable de la reine, posé ses bigoudis et œuvré dans les coulisses du Palais pendant des décennies. On apprend cette semaine que le roi aurait monnayé son silence avec une nouvelle maison. Qui est Angela Kelly, aussi surnommée «AK-47», comme la Kalachnikov?

C'est toute de blanc vêtue que Miss Angela Kelly, 65 ans, a fait ses cartons la semaine dernière. Des fringues discrètes, sobres et pratiques, pour filer un coup de main aux déménageurs et fourrer matelas et souvenirs dans la camionnette. Direction le nord du Royaume-Uni, où l'attend une autre maison et une nouvelle vie, à 180 miles des paillettes et des courtisans.