«Adieu Teddy»: décès à 65 ans d'un membre du groupe The Cure

FILE - Robert Smith, left, Simon Gallup, center, and Perry Bamonte of British rock group The Cure hold a plaque after being inducted into Hollywood&#039;s Rockwalk in Los Angeles, Friday, April 30, 20 ...
Robert Smith, Simon Gallup et Perry Bamonte, du groupe The Cure, tiennent une plaque après avoir été intronisés au Rockwalk d'Hollywood à Los Angeles, le vendredi 30 avril 2004.Keystone

Le groupe The Cure est en deuil

Le guitariste et claviériste du groupe The Cure, Perry Bamonte, est décédé à l'âge de 65 ans, a annoncé vendredi le légendaire groupe britannique de new wave.
26.12.2025, 22:4626.12.2025, 22:46

Perry Bamonte, dit «Teddy», devenu membre à part entière de The Cure en 1990, «est décédé chez lui après une courte maladie à Noël», selon un communiqué publié sur le site du groupe, disant son «immense tristesse».

«Discret, intense, intuitif, constant et d'une immense créativité, 'Teddy' était un coeur chaleureux et une part essentielle de l'histoire de The Cure. (...) Il nous manquera énormément.»

The Cure, avec son emblématique chanteur Robert Smith, 66 ans, s'est transformé tout au long de ses décennies prolifiques.

Nombreux albums

Perry Bamonte a d'abord fait partie de l'équipe technique du groupe à partir de 1984 avant de connaître deux périodes comme membre du groupe, comme guitariste pendant 14 ans, jouant notamment de la basse six cordes, puis des claviers depuis 2022.

Lenny Kravitz sera de retour en Suisse cet été

Dans son communiqué, The Cure a souligné qu'il avait contribué à la création de nombreux albums, dont Wish (1992), Wild Mood Swings (1996), Bloodflowers (2000), Acoustic Hits (2001) et The Cure (2004). Il a donné plus de 490 concerts, dont les plus récents figuraient parmi les meilleurs de l'histoire du groupe, précise le communiqué.

Porté par la voix plaintive et déchirante de Robert Smith, The Cure a contribué à façonner le rock gothique avec des albums comme Pornography (1982). Le groupe a ensuite connu des succès avec des morceaux beaucoup plus enjoués, dont Friday I'm in Love. Ses derniers albums datent de 2008 (4:13 Dream) et l'an dernier avec Songs of a Lost World.

Sur le réseau instagram, le batteur du groupe, Lol Tolhurst, s'est dit «tellement triste» du décès de Bamonte, ajoutant «Adieu Teddy». Perry Bamonte avait été également le bassiste du groupe Love Amongst Ruin, qui a sorti deux albums studio. (sda/ats/afp)

