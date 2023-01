L'école primaire de la petite ville d'Austin, dans l'Indiana. C'est ici que Brittany a enlevé la jeune enfant. google maps/police d'Austin

Elle kidnappe une fillette, s'enfuit à poil et se bat contre des flics

C'est l'heure du fait-divers glauque et américain du vendredi.

Brittany démarre plutôt mal 2023. En guise de bonne résolution, cette Américaine aurait décidé, lundi, de kidnapper une fillette de 8 ans, de la déposer chez son mari circonspect, pour ensuite s'enfuir toute nue dans la rue et finir par se battre avec une poignée d'agents de police. C'est tout?

Non: «Les enfants n'apprennent plus que par des ordinateurs, ils méritent tous de mourir» Que Brittany aurait beuglé aux policiers avant de se faire arrêter.

Allez, on rembobine.

Nous sommes dans la petite bourgade d'Austin, dans l'Indiana. En ce doux début d'année, Brittany, 34 ans, n'avait manifestement pas la tête au Dry January. Alors qu'elle passe à côté d'un école primaire, elle jette soudain son dévolu sur une jeune enfant, a priori sans raison. Une fois la clôture enjambée, c'est le début d'une course contre la montre.

Deux sacs poubelles blancs dans les mains

Flairant tout de même l'acte pas tout à fait ok, elle se met à longer les murs et à presser le pas, avant de sauter dans sa voiture pour se réfugier chez elle le plus vite possible. Une fois à domicile, c'est à son mari qu'elle délègue la responsabilité de la fillette.

Décontenancé par le colis surprise et passablement inquiet pour la santé mentale de son épouse, il s'enquiert calmement de cet étrange épisode. Grossière erreur. La jeune femme ôte soudain la totalité de ses vêtements et s'enfuit en courant dans la rue. C'est du moins les mots que l'époux utilisera quelques secondes plus tard pour raconter l'histoire, au bout du fil avec la police.

Alors que la fillette est finalement raccompagnée à l'école par une patrouille, un agent en voiture retrouve la trace de Brittany. Sous ses yeux: une femme nue, au pas de course, «avec deux sacs poubelles blancs dans les mains», si l'on en croit le NY Post. S'en suit une série de scènes un peu loufoques. Pressée de toutes parts, Brittany heurte le véhicule de l'agent avant d'être... difficilement appréhendée.

L'école primaire a notamment annoncé vouloir renforcer la sécurité autour de l'établissement.

Impossible de la rhabiller

Le policier expliquera qu'il a dû s'y prendre à quatre fois avant de parvenir à (presque) immobiliser la jeune femme à l'arrière. Elle a tout de même eu encore un peu de force pour tambouriner contre la vitre quelques minutes. Le mari qui (entre temps) avait rejoint la voiture de police et sa femme, a tenté de lui faire enfiler les vêtements qu'il a eu la présence d'esprit d'embarquer avec lui. En vain.

Quelques heures plus tard, une deuxième jeune victime se présente au commissariat du quartier avec ses parents, pour annoncer que cette Brittany l'aurait empoignée par le bras...

Avant de lui faire une drôle de proposition: «Fondons une famille!»

Brittany est aujourd'hui accusée d'enlèvement, de coups et blessures sur un responsable de la sécurité publique, d'intrusion criminelle, de résistance aux forces de l'ordre, de nudité et d'indécence publique. Elle a été internée dans un hôpital psychiatrique pour y subir un examen approfondi.